caffeinamagazine

(Di giovedì 27 giugno 2019) Tempo di relax per, la conduttrice di Mattino Cinque festeggia un altro anno di grande successi con un viaggio a New York. Ora che la trasmissione è in pausa, la conduttrice insieme aiè volata negli States per unae un po’ di meritato relax. Lasi gode New York e tutte le sue bellezze. Da Ground Zero a fino all’Empire State Building. Poi è tempo di andare a Central Park, dove godersi una passeggiata spensierata in bicicletta. Infine, la cena, in una delle tradizionali steakhouse della città. È insieme ainati dalla relazione con il DJ Mario Fargetta, a cui è stata legata fino al 2015. Assente giustificato è Bacini, l’imprenditore a cui la presentatrice è legata da tre anni e mezzo, che non è potuto volare dall’altra parte dell’oceano per motivi professionali. E cosìsi gode i suoi cuccioli in totale solitudine. ...

Noovyis : Un nuovo post (“Insieme!”. Federica Panicucci in vacanza con i figli Mattia e Sofia: le foto) è stato pubblicato su… - ehygioo : RT @rtl1025: #Shade e Federica Carta, insieme in #Irraggiungibile - hugfedericap : RT @team_world: TU al CINEMA con Federica Carta dopo aver ascoltato CON LEI in anteprima POPCORN, il nuovo CD in uscita il 15 febbraio ??…la… -