Inchiesta Minori | Conte | ' da indagine Reggio Emilia accuse raccapriccianti'

liberoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) Osaka, 27 giu. (AdnKronos) - (di Massimo Germinario) - "Quelle emerse nelladisu maltrattamenti ada dare in affido se fossero confermate sarebbero ipotesi accusatorie, sconvolgenti". Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe, incontrando la

matteosalvinimi : Pazzesco. Attivare subito una Commissione d’Inchiesta sulle case famiglia in Italia, come proposto da tempo dalla L… - carlaruocco1 : #ReggioEmilia Scosse elettriche, lavaggi del cervello e abusi sui minori per vendere i bambini. #AngelieDemoni un'i… - nzingaretti : Schifoso e orribile quanto emerge dall’inchiesta “Angeli e Demoni” sulla gestione di minori. Si vada avanti, fino i… -