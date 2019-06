F1 | Christian Horner boccia l’idea di un ritorno ai rifornimenti di carburante | “Non si

F1 - Christian Horner : “L’obiettivo delle regole del 2021 è rendere il pilota più importante” : Non è una novità porsi alcune domande sul Circus della F1, relativamente al peso della macchina rispetto al pilota e viceversa. Visto l’alto livello tecnologico raggiunto dalle monoposto, appare evidente che l’influenza della vettura sia nettamente maggiore di quella del racing driver, spesso costretto ad agire di conserva per non andare ad incidere sulle mescole a disposizione. Giochi strategici che hanno preso il sopravvento, ...