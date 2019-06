Aveva solo due mesi! La piccola Marleigh muore per overdose di cocaina ed eroina (Di giovedì 27 giugno 2019) Aveva solo due mesi la piccola Marleigh Chandler ma questo non le ha risparmiato una morte assurda per una bimba così piccola: overdose di cocaina ed eroina. A rendere la storia ancora più agghiacciante e che i responsabili di questa tragedia sono coloro che avrebbero dovuto accudirla e tenerla la sicuro: i suoi genitori. È la terribile storia di dipendenza e abbandono familiare che arriva da Danville, cittadina nello stato della Virginia, in Usa dove il papà e la mamma della piccola ora sono stati incriminati per omicidio.



La neonata è stata quindi portata di corsa al pronto soccorso ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile ed è stata dichiarata morta poco dopo. Al momento della sua morte la polizia disse che non c'erano segni evidenti di violenza o di abuso fisico ma le indagini successive e risultati dell'autopsia hanno rivelato che la piccola aveva nel sangue massicce dosi di droga ed era morta per overdose di cocaina ed eroina. Per i due genitori, il 27enne Eugene Chandler e la 26enne Shaleigh Brumfield, è scattato così l'arresto. Sono ora detenuti nella prigione di Danville City senza cauzione prima del processo.