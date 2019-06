Appuntamento con in teatro stasera a Vittoria

Successo per il secondo Appuntamento enogastronomico Le Vie di Zefiro “Sunset & Food” - firmato Natale Giunta : Grande Successo per il secondo appuntamento del calendario enogastronomico Le Vie di Zefiro “Sunset & Food”, firmato NH Collection Taormina

Temptation - spoiler : Arcangelo e Nunzia al falò di confronto nel secondo Appuntamento : Ieri 24 giugno è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 2019, il reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e che già nella puntata d'esordio ha visto molti di scena, primo tra tutti il falò di confronto immediato richiesto da Andrea alla fidanzata Jessica. La ragazza, però, non si è presentata all'appuntamento e solo nel corso delle prossime puntate vedremo come si evolverà la crisi profonda in atto tra i due fidanzati. ...

Olimpiadi : ConfartVeneto - 'ora parte la 'gara' - arrivare preparati all'Appuntamento' (3) : (AdnKronos) - I dati. Nei sei territori più direttamente interessati dalle gare e dagli eventi dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026 – si tratta delle province di Milano e Sondrio in Lombardia, Bolzano e Trento in Trentino Alto Adige, Belluno e Verona in Veneto - operano 490 mila micr

Olimpiadi : ConfartVeneto - 'ora parte la 'gara' - arrivare preparati all'Appuntamento' (2) : (AdnKronos) - “L’assegnazione che riporterà a Cortina i Giochi 70 anni dopo – continua – rappresenta un’occasione più unica che rara non solo per il Bellunese ma per tutto il Veneto, che richiederà impegni finanziari importanti, come scelte all’insegna dell’ecosostenibilità, chiave di lettura modern

Programmi TV di stasera - martedì 25 giugno 2019. Su La7 ultimo Appuntamento con «Speciale L’Aria Che Tira» : Myrta Merlino Rai1, ore 21.25: The Resident – 1^Tv Free 1×1 – Primo giorno: Dopo aver conseguito la laurea ad Harvard, il dottor Devon Pradesh inizia il suo tirocinio presso il Chaistain Memorial Hospital di Atlanta. A seguirlo è il dottor Conrad, uno specializzando dai metodi molto rudi, arrogante ma affascinante, dotato di grandi capacità. Conrad è in contrasto con il dottor Randolph Bell, il capo della Chirurgia. 1×2 ...

Ultimo episodio di Bull 3 su Rai2 il 22 giugno e poi cambio programmazione con un Appuntamento extra? : Nuovo appuntamento con Bull 3 su Rai2. Lo psicologo interpretato da Michael Weatherly torna con un episodio inedito della terza stagione, in onda nella seconda serata di sabato, 22 giugno. Si intitola "Per un pelo" l'episodio 3x12 di Bull in onda stasera, di cui vi riportiamo la sinossi: Bull monta la difesa dell’esperta di medicina legale di New York, Julia Martin (guest star Francie Swift) quando è accusata di manomissione delle prove legate ...

Bitter Sweet - 11° Appuntamento : la moglie di Hakan discute con Ferit e la cuoca : La serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì durante la fascia del daytime, continua a lasciare con il fiato sospeso il pubblico. Nell’undicesimo episodio che i telespettatori italiani vedranno il prossimo lunedì, il piccolo Bulut finirà in ospedale a causa di un lieve infortunio. Ferit Aslan e Nazli Piran ovviamente andranno subito a trovare il bambino. Purtroppo il ...

CorSport : L’Appuntamento più importante di Sarri è quello con Cristiano Ronaldo : Oggi alle 11 è prevista la presentazione ufficiale di Maurizio Sarri nuovo allenatore della Juventus, ma sembra più un obbligo formale, il vero punto arriverà dopo. Come spiega Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport, subito dopo la conferenza Sarri volerà direttamente in Grecia per incontrare Cristiano Ronaldo ed è lì che Maurizio giocherà davvero le sue carte. Il tecnico e il campione portoghese trascorreranno insieme il week end per parlare ...

Cosenza (Centro Storico). Il Premio ilfilorosso “F.Graziano”si Conferma un Appuntamento Culturale di Alto Prestigio : S’è appena conclusa, con successo, nel fascino antico della Biblioteca Nazionale di Cosenza, la VIII^ Edizione 2019 del Premio Nazionale

Ascolti TV | Lunedì 17 giugno 2019. Appuntamento al Parco (14.6%) batte Vasco (13.8%). Chernobyl 1.2%. I debutti di Rai1 : Poletti 18.4% - Marangoni 15.3% - Diaco 9.9% - Convertini-Marzoli 16.4% (presentazione 13.7%) : Sandra Milo in Io e Te Nella serata di ieri, Lunedì 17 giugno 2019, su Rai1 il film Appuntamento al Parco ha conquistato 2.974.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 lo speciale dedicato a Vasco Rossi Siamo Solo Noi – 6 come Sei ha raccolto davanti al video 2.550.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 l’incontro degli Europei Under 21 Germania-Danimarca ha interessato 1.240.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su ...

Appuntamento al parco : trama e cast del film con Diane Keaton tratto da una storia vera : Lunedì 17 giugno, dalle 21.25 in poi su Rai1, va in onda una commedia romantica datata 2017 tratta da una storia realmente accaduta che ha avuto luogo dieci anni prima dell’uscita al cinema della pellicola. Diretto da Joel Hopkins, Appuntamento al parco deve molta della sua scorrevolezza narrativa all’interazione a due tra Diane Keaton e Brendan Gleeson, due grandi attori con alle spalle decine e decine di film. Appuntamento al ...

Roma - Appuntamento con #ViaLibera per pedoni e bici : strade chiuse e bus deviati : Domenica a spasso nelle strade del centro di Roma, che sono diventate “ciclopedonali” per l’iniziativa #ViaLibera che ha interessato il centro storico della capitale con l’apprezzamento di turisti, salutisti e amanti dello sport che hanno potuto apprezzare le bellezze del centro capitolino libero dal traffico e dallo smog. L'articolo Roma, appuntamento con #ViaLibera per pedoni e bici: strade chiuse e bus deviati sembra ...