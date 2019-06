Vaccini | pediatri | “Sorprendente e inaccettabile il convegno no-vax alla Camera”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 26 giugno 2019) “E’ sorprendente eche, mentre a Verona una bambina rischia di morire a causa del tetano perché non vaccinata, in quanto figlia di genitori no-vax, la Camera dei deputati conceda la propria sala Stampa al Corvelva per un(in programma domani), organizzato da chi in passato ha diffuso informazionirmistiche sui“: lo spiega in una nota Alberto Villani, presidente della Società italiana dia, associandosi agli appelli lanciati dai firmatari del Patto trasversale per la scienza e dFnomceo, “affinché non si ripropongano più episodi del genere”. “E’ inverosimile– conclude villani – che le sedi istituzionali (peraltro per la seconda volta in pochi mesi) siano utilizzate per dare spazio a movimenti che hanno una precisa responsabilità etica e morale per le gravissime condizioni in cui versa la ...

