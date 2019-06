Traffico Roma del 26-06-2019 ore 10 | 00

romadailynews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) VIABILITÀDI MERCOLEDI’ 26 GIUGNOORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, IN PRIMO PIANO ANCORA IL TRATTO DI TANGENZIALE INTERESSATO DA UN GRAVE INCIDENTE AVVENTO SULLA CARREGGIATA DIREZIONE SAN GIOVANNI AVVENUTO SOTTO IL VIADOTTO E PROPRIO QUI CHE LA TANGENZIALE AL MOMENTO E’ CHIUSA PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEI VEICOLI, CHI PROVIENE DALLO STADIO TROVA CODE GIA’ A PARIRE DALL’AUSCITA SALARIA SULLA CARREGGIATA OPPOSTA, VERSO LO STADIO , TROVIAMO CODE DA VIA DELLE VALLI A VIA SALARIA RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE IN TANGENZIALE, CI SONO CODE A PARTRE DA TOR CERVARA SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PERIN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA , CODE A TRATTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA E AURELIA CODE IN DIREZIONE ...

