Rifiutato alla festa | spara in testa alla figlia di lei

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Claudio Carollo È successo in California. La bambina sta lottando tra la vita e la morte, l'uomo è stato arrestato per tentato omicidio Ignorato la prima volta,una seconda, prende la pistola eindi 10 mesi di lei. L’atroce vicenda è avvenuta in California dove Marcos Antonio Echartea, 23 anni, è stato rinchiuso in carcere per tentato omicidio in attesa del destino della bambina. La piccola Fayth Percy sta infatti lottando tra la vita e la morte. È successo durante unanella cittadina californiana di Fresno. È lì che Marcos Antonio ha incontrato la mamma della bambina, la 18enne Deziree Menagh. Come racconta il Messaggero, ha provato l’approccio venendo però respinto, per poi tornarecarica tentando di fare sedere la ragazza sulle sue gambe,per la seconda volta. Ma è stato quando ha visto la ragazza allontanarsi con un ...

