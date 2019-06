Morgan | Selvaggia Lucarelli commenta lo sfratto | Non si è mai assunto la

blogo

(Di mercoledì 26 giugno 2019), opinionista e giornalista de Il Fatto Quotidiano, hato il casoriguardante lodalla sua abitazione di Monza, pignorata e messa all'asta su decisione del Tribunale di Monza.Durante la giornata di ieri, l'artista e giudice in svariati talent show ha dovuto lasciare la propria casa e, esattamente come lo scorso 14 giugno, quando lofu rinviato di dieci giorni a causa di un malore avvertito dal cantante, non sono mancati né momenti di tensione, né dichiarazioni polemiche da parte diche se l'è presa sia con Asia Argento che con i colleghi che non si sono adoperati per aiutarlo.lo: "Non si è maila responsabilità di qualcosa, incolpa sempre gli altri" 26 giugno 2019 16:13.

RaffaeleSurian1 : @stanzaselvaggia Scusa Selvaggia, ma perché ti ritieni autorizzata a parlare di tutti e di tutto? Non mi sta partic… - SeguiUltimaVoce : Voglio dire un paio di cose su questa faccenda di Morgan e il pignoramento di casa accompagnato da show plateali, f… - primulascarlat : @_DAGOSPIA_ Tutti contro Morgan. Adesso è più facile infierire. Avvoltoi. In prima fila la psycoblogger con cui ebb… -