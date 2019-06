L’ultimo aggiornamento per le Samsung Galaxy Buds migliora lo streaming musicale e la

Alcuni POCOPHONE F1 hanno ricevuto il tema scuro con L’ultimo aggiornamento : Alcuni possessori di POCOPHONE F1 hanno segnalato la comparsa del tema scuro di sistema in seguito all'installazione della MIUI 10.3.5.0. L'articolo Alcuni POCOPHONE F1 hanno ricevuto il tema scuro con l’ultimo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 Pro ottiene il Face Unlock con L’ultimo aggiornamento della MIUI 10 : Un aggiornamento alla versione MIUI 10.3.8.0 stabile porta il supporto di Face Unlock per Redmi K20 Pro presentato la scorsa settimana, tuttavia Redmi avverte che questa funzione non è sicura come il PIN, la Password o il percorso di sblocco. Il firmware include anche tre stili di orologio personalizzabili per la schermata di blocco e l'ordinamento di elenchi Wi-Fi in base alla potenza del segnale su Redmi K20 Pro. L'articolo Redmi K20 Pro ...

Samsung ritira L’ultimo aggiornamento per i Galaxy S10 a causa dei numerosi bug : Samsung ha deciso di fare un passo indietro, ritirando un firmware evidentemente nato e controllato male prima di essere spedito via OTA L'articolo Samsung ritira l’ultimo aggiornamento per i Galaxy S10 a causa dei numerosi bug proviene da TuttoAndroid.

L’autopilot Tesla limitato in Europa dalL’ultimo aggiornamento : Tesla Autopilot – (Foto: Tesla) L’aggiornamento delL’autopilot di Tesla sopraggiunto con il firmware 19.16 e relativo ai modelli Tesla Model S e Tesla Model X è ufficiale e riguarda anche l’Italia. Le novità sono evidenti, ma non sono in positivo visto che vanno a limitare determinate funzionalità seguendo le richieste delle normative del Vecchio Continente, nonostante il sistema fosse già stato omologato. L’aggiornamento che ...