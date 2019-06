I meteoriti e il cianuro | oggi sono un pericolo ma potrebbero custodire la chiave

meteoweb.eu

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Dei composti contenenti, ferro e monossido di carboniostati scoperti neidalla missione Osiris-Rex della Nasa, eessere laper ricostruire l’origine della vita sulla Terra. Lo spiegano sulla rivista Nature Communications i ricercatori della Boise State University dell’Idaho, guidati da Karen Smith. “E’ la prima volta che si osserva questo tipo di composti in strutture non terrestri, cioe’ dei“, commenta Ernesto Di Mauro, biologo molecolare. “Ile’ una molecola molto reattiva, di cui e’ pieno l’Universo ed e’ un precursore di moltissime sostanze organiche“, continua. In questo caso e’ stata trovata per la prima volta la sua presenza in forma organo-metallica, cioe’ legata ad un metallo, il ferro. “La novita’ di questo studio – ...

zizzomagic : Il cianuro trasportato sulla Terra dai meteoriti potrebbe aver dato origine alla vita - Aleparmeggiani : RT @ASI_spazio: #Meteoriti al cianuro, che potrebbe aver avuto un ruolo nello sviluppo della vita sulla Terra - SailorSnickers : Analizzando alcuni meteoriti, hanno trovato del cianuro con monossido di carbonio e ferro. La struttura di questi e… -