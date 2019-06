Ecofuturo 2019 | ho partecipato al festival a Padova sperando in un rilancio sostenibile

Ecofuturo 2019 - Elly Schlein : “Transizione ecologica sfida globale. Necessario ripensamento del sistema economico” : Torna per il sesto anno il festival Ecofuturo, un’occasione per parlare di clima e ambiente e presentare le tecnologie più avanzate in questi settori. Ma non si tratta di una semplice fiera, Ecofuturo è il luogo di incontro tra chi crede in un futuro ecosostenibile. Inventori ed eco invenzioni si distinguono per innovazione e altissima sostenibilità ambientale. Un festival dove non si parla solo di tecnologia. Ma di tecnologia etica ...