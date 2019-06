Cellulite e benessere dei piedi | sapevate che c’è un nesso?

vanityfair

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Bevi due litri d’acqua al giorno. Fai sport tre volte la settimana. Segui una dieta ipocalorica e iperproteica. Usi la crema antidue volte al giorno. Eppure, laè ancora lì: sorpresa, forse è colpa delle scarpe. La cattiva circolazione e, in seconda istanza, la, sono infatti possibili conseguenze dell’uso di scarpe non adeguate. L’altezza e la forma dei tacchi Uno studio pubblicato sul Journal of Vascular Surgery ha confrontato tre tipi di calzature (rispettivamente con tacchi di 3,5 centimetri, tacchi a spillo di sette centimetri e zeppe di sette centimetri) e ne ha valutato gli effetti sull’appoggio plantare e sulla pompa muscolare del polpaccio in alcune giovani donne durante la simulazione del cammino. La dottoressa Elisa Casabianca, chirurgo vascolare in Humanitas, ci spiega quali sono state le conclusioni dello studio: «Con le scarpe da sette ...

