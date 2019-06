Bambina mia | io ti insegnerò a saper dire di no

dilei

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Insegneremo alle nostre figlie ano, a difendersi dalle ingiustizie, a piangere e arrabbiarsi senza limitazioni. Quando siamo piccole, non possiamo arrabbiarci: se un bimbo ci ruba la merenda o ci da una spinta, l’unica cosa che possiamo fare è piangere, le lacrime sono le uniche emozioni concesse. Questo stesso atteggiamento, una volta diventate donne, è considerato infantile: siamo troppo emotive, dicono. La verità è che abbiamo il diritto di esprimere tutti i nostri sentimenti nel modo che riteniamo migliore, e il compito che abbiamo, è quello di insegnarlo alle nostre bambine. Spiegheremo loro che dovranno sempre rispettare se stesse e rivendicare ciò che è loro di diritto, senza timore alcuno. Certo, qualcuno potrà definire le nostre figlie come delle ribelli, ma quella che chiamavano maschiacci, ora sono donne straordinarie e indipendenti. La società di oggi, ci impone ...

