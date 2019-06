Appello di Sea Watch | raccolta fondi per pagare la multa al capitano Carola in caso di

Sea-Watch 3 - è questione di ore. La capitana pensa a forzare il blocco. L'Appello della Ong : " Donate i soldi per l'assistenza legale" : Dopo il verdetto della Ue, la nave ancora in mare senza un porto sicuro. Nuovo orrore:a 25 miglia dalle coste di Agrigento, un peschereccio ha trovato impigliato nelle reti il corpo di un giovane uomo

Migranti : Appello Sea Watch su Fb - raccolta fondi per pagare multa sbarco : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Se il nostro capitano Carola segue la legge del mare, che le chiede di portare le persone salvate sul #seaWatch3 in un porto sicuro, potrebbe affrontare pesanti condanne in Italia. Aiuta a difendere i diritti umani, condividi questo post e fai una donazione per la sua

Sea Watch - Matteo Salvini replica all'Appello dell'immigrato : "Non si sbarca neanche a Natale" : "La Sea Watch in Italia non ci arriva, possono stare lì fino a Natale". tuona Matteo Salvini. Di fatto una risposta al migrante che si appellava all'Italia in cerca di un porto sicuro per far sbarcare la nave Ong: "In 13 giorni se avessero avuto veramente a cuore la salute dei migranti sarebbero and

L'Appello disperato della Sea Watch : "Aiutateci - siamo come in prigione" : “Non ce la facciamo più, qui siamo come in prigione, aiutateci a sbarcare presto, a mettere i piedi giù da questa barca”. E’ l’appello lanciato dai migranti a bordo della Sea Watch 3 da 13 giorni al largo di Lampedusa. “siamo tutti stanchi, esausti, stremati - dice uno di loro in un video della Ong postato sulla pagina facebook del ‘Forum Lampedusa solidale’ - pensate ad una persona appena ...

Sea Watch - l’Appello dei migranti a bordo : “Non ce la facciamo più - siamo esausti. Fateci scendere” : “siamo stanchi, siamo esausti. Fateci scendere”. È l’appello lanciato dai migranti che da 12 giorni si trovano a bordo della Sea Watch al confine con le acque territoriali a 16 miglia circa dall’isola di Lampedusa. Sono 42 le persone a bordo della nave della ong. In un video, pubblicato da Forum Lampedusa Solidale, uno dei migranti soccorsi in mare, spiega: “Immaginate come deve sentirsi una persona che è scappata ...

Sea-Watch - l'Appello dei migranti : "Fateci sbarcare" : Ieri in un'intervista a Repubblica la capitana Carola Rackete aveva detto di essere pronta a forzare la situazione

Appello Sea Watch a Corte Strasburgo/ Salvini "Ue mandi migranti in Olanda-Germania" : Sea Watch 3, Appello a Corte Strasburgo: oggi verdetto. Appello Ue agli Stati, 'urge soluzione', Salvini 'migranti a Olanda e Germania'

In 100 a Lampedusa con il vecchio trucco della "nave madre". I migranti lasciati in mare dagli scafisti su barchini. Sea Watch 3 : Appello all'Olanda : Valentina Raffa Non c'è pace per l'Hotspot di Lampedusa. Gli ospiti vanno e vengono ogni giorno. E in meno di 24 ore, dopo l'ingresso di 45 immigrati giunti autonomamente nei pressi dell'isola siciliana, sono arrivati altri 100 nuovi ospiti, che si sono affidati al vecchio metodo dei viaggi su una grande nave, in grado di effettuare la traversata dalle coste libiche a quelle siciliane. Gli scafisti della nave «madre», in questo caso ...

