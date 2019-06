Risultati concorso navigator 2019 | elenco ammessi e punteggio minimo

Concorso Dsga - pubblicati tutti i Risultati della preselettiva : in Puglia si passa con 92 : Finalmente il quadro è completo. Ci sono tutti i risultati delle prove preselettive del Concorso Dsga, che si sono tenute nei giorni 11-12-13 giugno. Ogni regione ha pubblicato, tramite il proprio Usr, l'esito di questo primo test per i candidati. Ovvero 100 domande a risposta multipla alle quali rispondere in 100 minuti. C'è da dire che l'affluenza a questo Concorso è stata abbastanza bassa. Si è presentato infatti solamente il 33% dei ...

Risultati concorso DSGA 2019 : ammessi per regione e percentuali risposte : Risultati concorso DSGA 2019: ammessi per regione e percentuali risposte L’11, il 12 ed il 13 giugno si sono tenute le prove preselettive del concorso DSGA 2019 di cui abbiamo iniziato a parlarvi in altri articoli relativi, come in questo caso, alla banca date delle domande a cui sono stati sottoposti i candidati. Risultati concorso DSGA 2019, i posti disponibili Proprio relativamente al numero di candidati c’è una prima ...

Concorso Dsga - primi Risultati preselettiva : in Sardegna punteggio minimo 86 : Continua l'attesa dei tanti partecipanti al Concorso Dsga per i risultati della preselettiva, la prima prova di questa selezione pubblica. Durante la giornata di martedì 18 giugno infatti solamente i candidati di Sardegna e Campania hanno potuto conoscere l'esito di questo primo test, con il punteggio minimo necessario per accedere agli scritti. I candidati delle altre regioni italiane probabilmente dovranno attendere ancora un po' per sapere se ...