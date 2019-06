Presentazioni in PowerPoint alla portata di tutti con l’Intelligenza Artificiale e

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) Chi non ha dimestichezza con leine si trova a doverne fare una, incontrerà qualche ostacolo, nonostante il programma sia intuitivo. Per risolvere l’impasse Microsoft ha annunciato Presenter Coach, una nuova funzione che si integra con l’Intelligenzae gli strumenti ampliati di Designer per otteneredi buon livello, esposte in maniera ineccepibile. Software Microsoft troppo costosi, il CERN passa all’open source Alcuni anni faha iniziato a beneficiare dell’Intelligenzaper rendere fluida la creazione delle. Ampliando questa tecnologia, ora Designer facilita ancora di più la creazione di una presentazione. Ora basta avviare una presentazione vuota, inserire le parole che si desiderano sulla diapositiva, e ...

