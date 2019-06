Oroscopo Scorpione | luglio | novità in amore | prudenza sul lavoro

Oroscopo 26 giugno : buon momento per Toro e Scorpione : In arrivo una nuova giornata per tutti i segni zodiacali. Cosa avranno in serbo le stelle di mercoledì 26 giugno 2019? Di seguito, l'Oroscopo che riguarda il lato sentimentale, quello salutare e lavorativo dall'ariete ai pesci. Le predizioni da Ariete a Vergine Ariete: con la luna nel segno vivrete dei bei momenti sia a livello sentimentale che lavorativo. Ci saranno molte cose da fare, cercate di impegnarvi al meglio per raggiungere i risultati ...

L'Oroscopo di domani 24 giugno : Vergine creativa - Scorpione confuso : L'oroscopo di lunedì promette maggiori sicurezze sia in ambito lavorativo che in amore, aiutando ciascun segno zodiacale a progredire per concretizzare il presente e costruire un futuro migliore. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. L'oroscopo di lunedì Ariete: in ambito lavorativo vi accorgerete che non potrete fare progetti di lunga data perché tutto muta in modo improvviso. Buono l'amore con Venere in sestile, anche se ...

Oroscopo del 25 giugno : finanze in rialzo per Cancro e Scorpione : Martedì 25 giugno 2019 troviamo la Luna in Ariete e Giove in Sagittario. Plutone e Saturno rimarranno nel segno del Capricorno come Nettuno nei Pesci ed Urano nei gradi del Toro. Mercurio, Marte, il Nodo Lunare ed il Sole stazioneranno nel segno del Cancro mentre Venere si troverà nell'orbita dei Gemelli. finanze in rialzo per il Cancro Ariete: nervosi. La Luna nel loro segno andrà a scontrarsi con i numerosi Pianeti nell'Elemento Acqua ...

Oroscopo 24 giugno : per lo Scorpione recupero sentimentale : Una nuova settimana, l'ultima del mese di giugno, prende il via. Dopo un weekend importante per alcuni segni e di calo per altri, comincia un nuovo periodo del mese. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 24 giugno 2019 e cerchiamo di capire quali novità hanno in serbo stelle e pianeti per tutti e dodici segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti. Ariete: questa giornata vi chiederà di essere prudenti in amore. Un ...

L'Oroscopo del 22 giugno : Ariete entusiasta - Scorpione stanco : L’oroscopo del 22 giugno è pronto a svelare l’andamento della giornata di sabato. Di seguito, le previsioni astrologiche su amore e lavoro per i dodici segni dello Zodiaco. Previsioni da Ariete a Vergine Ariete – Nella giornata di sabato avrete modo di essere più entusiasti in amore. Non saranno, però, le vostre ore migliori sul posto di lavoro, quindi datevi per malato. Toro – In questa giornata dovete cercare di mantenere un atteggiamento ...

Oroscopo weekend 29-30 giugno : vacanze per Scorpione - consigli per la Bilancia - : L'amore e i sentimenti saranno i protagonisti del weekend del 29 e 30 giugno, soprattutto per i nativi del segno del Cancro e del Leone. Alcuni saranno bloccati al lavoro come il Sagittario e l'Ariete. Il Toro sarà molto impegnato durante il fine settimana, mentre lo Scorpione avrà voglia di concedersi un breve periodo di vacanza. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 29 al 30 giugno 2019. Previsioni ...

Oroscopo 28 giugno : amore al top per Scorpione - Cancro di buon umore : La giornata di venerdì 28 giugno, sarà incentrata prevalentemente sul lavoro per alcuni segni zodiacali come l'Acquario, che passerà un’ottima giornata professionale. Al contrario i nativi Vergine e Scorpione avranno qualche difficoltà a portare a termine i loro progetti lavorativi. Problemi d'amore ci saranno per i nativi del Capricorno, mentre la Bilancia si dedicherà alle amicizie. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo ...

L'Oroscopo di domani 22 giugno : Leone introverso - Scorpione frettoloso : L'oroscopo di sabato cerca in qualche modo di squarciare le nubi che offuscano la felicità dei segni zodiacali. Le previsioni astrologiche fortunate si impegnano per garantire una felicità tanto ambita. Previsioni astrologiche fantastiche dall'Ariete alla Vergine Ariete: puntando l'attenzione sulla vostra emotività, vi accorgerete che avete bisogno di affetto e di qualcuno che vi ami in modo profondo. Quello che ricercate è una sensazione di ...

Oroscopo del 24 giugno : Pesci romantico - Scorpione in vena di flirt : Lunedì 24 giugno 2019 troviamo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre il Sole, Mercurio, Marte ed il Nodo Lunare si troveranno in Cancro. Venere sarà stabile in Gemelli come Urano in Toro e Giove nei gradi del Sagittario. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Cancro passionale Ariete: umore basso. Le copiose dissonanze planetarie tenderanno ad incupire l'umore dei ...

L'Oroscopo del weekend dal 21 al 23 giugno : Vergine innamorata - Scorpione introverso : Questo fine settimana si rivelerà positivo per molti segni zodiacali. Le previsioni astrologiche dettagliate indicano il modo per aggirare gli ostacoli e rincorrere l'amore. Di seguito L'oroscopo del weekend segno per segno. Buone sensazioni nelL'oroscopo del weekend Ariete: alcuni problemi derivanti da un Sole non più favorevole per voi si potrebbero presentare in famiglia nella giornata di sabato. Non isolatevi però, abbandonandovi ai ricordi ...

Oroscopo - classifica fortuna e lavoro di luglio : Leone esplosivo - Scorpione in stand-by : Nel mese di luglio 2019 il Pianeta Mercurio si sposterà dal Leone al Cancro, dove risiede il Nodo Lunare, mentre Marte ed il Sole dal Cancro passeranno sui gradi del Leone. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno come Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci. Urano sarà stabile in Toro e Venere cambierà domicilio dai Gemelli al Leone. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Il podio 1° posto Leone: esplosivi. Vero che ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 20 giugno : Bilancia espansiva - Scorpione razionale : I transiti planetari annunciano buone sorprese per i cuori in cerca di amore. Le previsioni astrologiche puntano su una maggiore consapevolezza che tiene a bada le emozioni, indagando sui sentimenti in maniera più razionale. Di seguito L'oroscopo dell'amore per i single di giovedì. Nuovi amori nelle previsioni astrologiche di giovedì Ariete: sono in arrivo intriganti novità che potrebbero rivoluzionare il vostro cielo amoroso, magari una notizia ...

Oroscopo weekend 22-23 giugno : Scorpione passionale - Ariete agitato : Nel fine settimana del 22 e 23 giugno 2019 troviamo la Luna viaggiare dal segno dell'Acquario a quello dei Pesci dove già sosta Nettuno. Plutone e Saturno permarranno sui gradi del Capricorno come Urano in Toro e Giove in Sagittario. Marte, Mercurio ed il Nodo Lunare si troveranno nel segno del Cancro. Il Sole e Venere stazioneranno in Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Ariete agitato Ariete: agitati. Sabato ...

L'Oroscopo di domani 18 giugno : Sagittario suscettibile - Scorpione comunicativo : L'oroscopo di martedì punta un raggio luminoso sulla fortuna di ciascun segno zodiacale, approfondendo le emozioni sprigionate da una Luna implacabile, posizionata in Capricorno. Di seguito le previsioni astrologiche. L'oroscopo di martedì Ariete: una spinta energetica e incontrollabile, derivante da pulsioni inconsce, vi mette davanti prove e tensioni difficili da superare. E' come se queste controversie rispecchiassero i problemi del vostro ...