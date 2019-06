' Ndrangheta | maxi operazione in Emilia | arresti e perquisizioni

agi

(Di martedì 25 giugno 2019) La Polizia di Stato di Bologna, in collaborazione con quella di Parma, Reggio, Piacenza e con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, sta eseguendo una vastanei confronti del sodalizio 'ndranghetistico operante in, storicamente legato alla famiglia mafiosa dei Grande Aracri di Cutro. Nell'ambito dell', denominata Grimilde, sono impegnati circa 300 tra donne e uomini della Polizia di Stato appartenenti a tutti gli Uffici investigativi dellRomagna, al Reparto Mobile di Bologna, al Reparto voloRomagna, al Reparto Prevenzione CrimineRomagna, alle Unità Cinofile della Polizia di Stato. Sono in corso di esecuzione, in varie città d'Italia, anche 100nei confronti di coloro che pur non essendo direttamente destinatari del provvedimento restrittivo emesso dallAutorità Giudiziaria di Bologna sono ...

sara_twin77 : E buongiorno!!!! Duro colpo alla ‘Ndrangheta in Emilia-Romagna: maxi operazione in corso, arresti e perquisizioni - Straccia2 : RT @SkyTG24: Maxi operazione contro ‘#ndrangheta in Emilia: arresti e perquisizioni - SkyTG24 : Maxi operazione contro ‘#ndrangheta in Emilia: arresti e perquisizioni -