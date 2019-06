Morgan dopo lo sfratto attacca tutti

(Di martedì 25 giugno 2019)ha dovuto lasciare la sua casa di Monza, pignorata e messa all’asta. Loè avvenuto intorno alle 9:30, di fronte a una piccola folla di giornalisti, fotografi, fan e curiosi. Il cantante, che ha lasciato la casa di sua spontanea volontà, non ha risparmiato attacchi ad Asia Argento “E’ cattiva”) e a colleghi come Vasco, Jovanotti e Ligabue. Il cantante se l’è presa con chi non avrebbe voluto aiutarlo perché troppo egoista e concentrato sulla propria carriera. “A loro interessa solo fare il loro disco, come se fosse ancora importante” ha detto. Ma le parole più dure le ha riservate ad Asia Argento.“Lei ha firmato per lo sgombero della casa ma lo ha fatto per sadismo, perché è cattiva ha detto. Perché lei non ha bisogno di quei soldi, perché ne ha talmente tanti, ma talmente tanti”.essere stato sfrattato da casa,le sta provando tutte pur di non finire in mezzo a una strada. Il cantante si dice disperato e sul suo sito web è apparso un lungo scritto in cui si sfoga emolti colleghi che, a suo dire, non avrebbero mosso un dito per aiutarlo.sembra avercela anche con Adriano Celentano e, anche se non fa il suo nome, il riferimento appare evidente: “Caro giustiziere molleggiato amico quando conviene, caro numero uno del one man show così brillante, dalla parte della gente… Ma per favore, avete paura della vostra ombra, voi ci tenete all’esposizione, esposizione mediatica. Ma bravi i miei pis..asotto! Venite a leccarmi le stigmate se davvero ci tenete all’esposizione, quella vera!” Parole molte dure, dettate dalla delusione e dalla rabbia