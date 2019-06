Matthew Perry criticato su internet per le unghie troppo lunghe | ‘Farò la manicure’

tvzap.kataweb

(Di martedì 25 giugno 2019) “Farò una manicure stamattina. È la cosa giusta, vero?” con questo tweet, il mai dimenticato Chandler Bing di Friends (chissà se è d’accordo con Jennifer Aniston sulla reunion), ha risposto così a chi – sempre via social – l’avevaper lo stato in cui era apparso in alcune foto pubblicate dal Daily Mail. Si trattava di scatti realizzati da un paparazzo che ha sorpreso l’attore con la barba incolta, i capelli spettinati, l’espressione corrucciata e ledelle mani non curate: la diffusione via web delle foto ha scatenato gli utenti di tutto il mondo che non hanno risparmiato la loro pungente ironia a. A quel punto, venerdì 21 giugno, l’ex Chandler è sbottato e ha risposto per le rime. I’m getting a manicure this morning. That’s okay right? I mean it says man right in the word. —...

