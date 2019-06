Dalla Sea Watch | aiuto | siamo in prigione

Salvini ha autorizzato lo sbarco di 10 migranti Dalla Sea Watch a Lampedusa : Matteo Salvini ha autorizzato lo sbarco di dieci persone dalla nave Sea Watch 3, attualmente a largo di Lampedusa, dopo aver soccorso tre giorni fa 52 naufraghi a largo delle coste libiche. Nelle scorse ore era stato autorizzato un controllo sanitario a bordo. I migranti sbarcati sono tre minori, tre donne (di cui due incinte) e due accompagnatori oltre a due uomini malati.

Mondiale femminile : vittoria all'esordio dell'Italia guidata Dalla doppietta di Bonansea : A Valenciennes è ripartita alla grande l'avventura delle italiane nei Mondiali di calcio vent'anni dopo l'ultima volta risalente al 1999. Si tratta della terza partecipazione italiana dall'esordio del 1991....Continua a leggere

Chelsea - presentato ricorso al TAS contro il blocco del mercato stabilito Dalla Fifa : Il Tribunale di Losanna ha reso noto di aver ricevuto un ricorso dal Chelsea contro la Fifa per il blocco del mercato Il Chelsea non ci sta, il club inglese ha presentato ricorso al Tas di Losanna contro la Fifa per il blocco del mercato comminato al club inglese lo scorso 11 luglio. Stando a quanto stabilito dalla sentenza della Federazione Internazionale, la società di Abramovic non potrà acquistare calciatori né la prossima estate e né ...

Pronostico Dallas Vs Seattle Sounders - Mls 02-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Dallas – Seattle Sounders, Mls, 14^ Giornata, Domenica 2 Giugno 2019 ore 02.00Dallas / Seattle Sounders / MLS / Analisi – Al Toyota Stadium, Dallas e Seattle Sounders si sfideranno per la quattordicesima giornata di Mls, con entrambe le squadre in cerca di riscatto dopo le ultime sconfitte settimana scorsa. Gli ospiti devono mantenere il contatto con il Los Angeles FC, mentre i padroni di casa sono in zona ...

Il Chelsea non riscatterà Higuain - ma Dalla Cina arriva un’offerta : Il Chelsea è deciso a non riscattare Gonzalo Higuain per la prossima stagione. Continua il periodo poco piacevole per l’attaccante argentino che in questa stagione si è trasferito dal Milan ai Blues. Dopo una stagione non convincente il club londinese ha deciso di non versare alla Juve i 36 milioni necessari per il riscatto. Nel frattempo c’è da registrare un’offerta che proviene dalla Cina. l’Hebei Fortune avrebbe messo sul piatto ...

Migranti - Sea Watch : il comandante della nave verrà ascoltato oggi Dalla Procura di Agrigento : Arturo Centore, il comandante della nave Sea Watch 3, verrà ascoltato oggi dalla Procura di Agrigento. Le indagini, che lo vedono iscritto al registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, non prevedono violazioni della direttiva di Matteo Salvini, che impone l'obbedienza agli ordini provenienti da navi militari.Continua a leggere

Non è l'Arena - Matteo Salvini assiste in diretta allo sbarco dei migranti Dalla Sea Watch 3 : Matteo Salvini, vice-premier, Ministro dell'Interno e leader della Lega, ha assistito in diretta, durante la puntata di questa sera di Non è l'Arena, allo sbarco dei migranti della nave Sea Watch 3.E siccome stiamo parlando di un politico che ha ottenuto la quasi totalità dei consensi grazie alle proprie ferme posizioni riguardanti l'immigrazione clandestina, cavalcando un certo malcontento italico, quello a cui abbiamo assistito stasera è, a ...

Sea Watch sequestrata Dalla GdF : i 47 migranti scendono. Salvini : «Chi li ha autorizzati? Li denuncio» : La nave era a mezzo miglio a sud del porto di Lampedusa. Le autorità italiane avevano consentito nei giorni scorsi il trasbordo e lo sbarco di 18 persone, tra le quali bimbi e una donna ustionata. L'ira del vicepremier: «Se qualcuno ha aperto il porto risponderà»

Sea Watch sequestrata Dalla GdF : i 47 migranti a bordo potranno scendere : La nave a mezzo miglio a sud del porto di Lampedusa. I militari procederanno alla denuncia dell'equipaggio all'autorità giudiziaria. Le autorità italiane avevano consentito il trasbordo e lo sbarco di 18 persone, i bimbi con le loro famiglie e una donna ustionata

La Sea Watch sequestrata Dalla Gdf. Il Viminale : "Nessuno sbarchi" : Chiara Sarra Fiamme gialle a bordo dell'imbarcazione della Ong ancorata alla fonda a Lampedusa. Ma il Viminale nega lo sbarco La Sea Watch 3, la nave dell'omonima ong tedesca che da giorni staziona davanti a Lampedusa, sarà sequestrata dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di porto su disposizione dell'autorità giudiziaria. Fonti del Viminale, però, assicurano che il ministero dell'Interno "continua e continuerà a negare lo ...

Sea Watch sequestrata Dalla GdF : i 47 migranti a bordo potranno scendere : La nave a mezzo miglio a sud del porto di Lampedusa. I militari procederanno alla denuncia dell'equipaggio all'autorità giudiziaria. Le autorità italiane avevano consentito il trasbordo e lo sbarco di 18 persone, i bimbi con le loro famiglie e una donna ustionata

Le famiglie sono scese Dalla Sea Watch 3 - ma 47 persone restano al largo : I bambini, i genitori e una donna ferita sono sbarcati a Lampedusa, mentre sugli altri il governo sta ancora litigando

Le famiglie sono scese Dalla Sea Watch 3 - ma 45 persone restano al largo : I bambini, i genitori e una donna ferita sono sbarcati a Lampedusa, mentre sugli altri il governo sta ancora litigando

Migranti - ok allo sbarco Dalla Sea Watch di 7 bimbi con i genitori. Procura apre un'inchiesta - Salvini all'attacco di Conte : Migranti, è stato autorizzato lo sbarco di 7 bambini con i loro genitori dalla Sea Watch. Autorizzato anche lo sbarco di un uomo malato. Si tratta di sette bambini con i relativi genitori...