10 anni senza Michael Jackson | la sua eredità in trenta canzoni

vanityfair

(Di martedì 25 giugno 2019) 30. Will You Be There, 199329. This Is It, 200928. Ben, 197227. Remember the Time, 199226. Blood on the Dance Floor, 199725. Ghosts, 199724. You Rock My World, 200123. Shake Your Body (Down to the Ground) con The5, 197822. In the Closet, 199221. You Are Not Alone, 199520. Leave Me Alone, 198919. Human Nature, 198218. Why You Wanna Trip on Me, 199017. Scream, 199516. We Are the World (come USA for Africa), 198515. Dangerous, 199114. The Way You Make Me Feel, 198713. Don't Stop 'Til You Get Enough, 197912. Heal the World, 199211. Who Is It, 199210. Earth Song, 19959. Man in the Mirror, 19878. Black or White, 19917. Wanna Be Startin' Somethin', 19836. Bad, 19875. Thriller, 19834. Smooth Criminal, 19883. They Don't Care About Us, 19962. Beat It, 19831. Billie Jean, 1983Diecifa, il mondo del pop perdeva il suo re. Il 25 giugno 2009, una news diffusa dalla «bibbia del gossip» ...

Agenzia_Ansa : Dieci anni senza #MichaelJackson, genio caduto #Jacko #Musica #ANSA - tommasogiulini : Grazie di cuore Pado per tutto quello che hai fatto per la nostra maglia! Tre anni stupendi fianco a fianco, senza… - Mov5Stelle : Da anni in tanti hanno provato a mettere ordine al settore dell’editoria, ma senza risolvere realmente i problemi.… -