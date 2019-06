Mi ritiro dalla tv! Walter Nudo dopo l’operazione

(Di lunedì 24 giugno 2019)subita qualche mese fa dice addio alla tv: «24 anni è arrivato il momento di fare un passo indietrotelevisione italiana. Ringrazio la Rai e Mediaset per avermi dato la possibilità, in tutti questi anni, di far parte della loro famiglia» fa sapere attraverso il suo staff. «In questi ultimi anni – continuanella nota diffusa attraverso le agenzie, mi sono sempre più allontanato da una televisione che condividevo sempre meno , sono rientrato partecipando all’ ultimo Grande Fratello Vip solo per dimostrare che si può fare spettacolo anche con valori importanti come la fratellanza e la pace. Negli ultimi mesi ,aver capito di quanto sia prezioso il mio tempo ho deciso di impiegarlo solo in campi e progetti in cui posso ispirare le persone ad essere sempre più consapevoli e responsabili della propria vita. Non giudico né i contenitori e né chi la continua a fare, ognuno fa il suo percorso e questo semplicemente non è più il mio».Insomma,dice basta con il piccolo schermol’ultimo Grande Fratello. Una decisione che ha lasciato senza parole i suoi tantissimi fan.