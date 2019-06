Square Enix | l' innovazione è il punto fondamentale per i franchise di Final Fantasy | Tomb

eurogamer

(Di lunedì 24 giugno 2019)XV è stato abbastanza apprezzato dai vecchi fan, ma ha raggiunto anche un nuovo pubblico. Il gioco, come saprete, ha modificato la formula classica proponendo un mondo più aperto e un combattimento proiettato in una direzione più action. All'ultimo E3, il CEO e presidente di, Yosuke Matsuda, ha parlato con Game Informer in un'intervista e, in questa occasione, ha confermato che FF15 ha alzato il profilo della serie."Sì, penso che l'abbia fatto perché abbiamo provato molte cose diverse conXV", ha detto. "Tra i titoli di questa serie, penso che fosse piuttosto unico, e capisco che non sono solo i fan ad averlo giocato, ma anche molti nuovi giovani giocatori. In questo senso, penso che il gioco abbia avuto un impatto significativo".In seguito Matsuda ha parlato dell'importanza dell'in tutti i principalidi. "Sia ...

Eurogamer_it : #SquareEnix punta sull'innovazione per i suoi franchise chiave. - infoitscienza : Final Fantasy 7 Remake: per Square Enix i remake devono superare gli originali - Multiplayerit : Final Fantasy 7 Remake: per Square Enix i remake devono superare gli originali -