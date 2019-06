Robot | batterie 4 0 e sicurezza | cosa c’è nell’Energy valley di Enel

wired

(Di lunedì 24 giugno 2019) Un wifi che funziona solo con la luce eche puliscono i pannelli fotovoltaici senza l’acqua. Innovazione, efficienza, predittività sono alcune delle caratteristiche del polo Hub&Lab. Esattamente un anno fa a Catania apriva le sue porte questo centro di innovazione tecnologica con l’augurio di diventare l’Energyitaliana. È tempo di bilancio, quindi, e già le previsioni sembrano essere superate: startup locali, nazionali e straniere popolano i laboratori catanesi. Le aziende testano qui le loro creazioni. Il territorio ne beneficia per la capacità di attrarre nuovi talenti, venture capital e per servizi, finanziamenti, infrastrutture di cui può usufruire. Sono 100mila i metri quadrati a disposizione. L’Europa tifa per le rinnovabili italiane È un momento fecondo per, considerando anche il via libera dell’Unione europea a 5,4 miliardi di euro per ...

