wired

(Di lunedì 24 giugno 2019) Ildidie di Current a confronto (dal profilo Twitter di Current) A poco più di una settimana dal lancio diè di nuovo sotto attacco per la sua questioni relative alla sua criptovaluta. La società Ca, il braccio fintech del social network che si occupa nello specifico di sviluppare servizi collegati ai pagamenti digitali con la nuova moneta, sarebbe infatti accusata di aver copiato ildi un’altra società che sviluppa servizi di pagamento elettronico. A sollevare le accuse è stata la società americana Current, una startup specializzata in servizi bancari, che in un tweet ha ironicamente sottoposto all’attenzione dei follower la grande somiglianza tra il suoe quello della società controllata da. https://twitter.com/current/status/1141459729505562626?ref src=twsrc%5Etfw Si tratta di un grafema che riprende il movimento di ...

antocalderone : Nuove grane per Facebook: il logo di Libra è il “clone” di un altro? - MilanoCitExpo : Nuove grane per Facebook: il logo di Libra è il “clone” di un altro? #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - StampaFin : Daimler, terzo profit warning in un anno. Nuove grane con auto diesel Riviste al ribasso le stime sui profitti lord… -