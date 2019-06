Mattarella | sostegno convinto a Milano-Cortina per Olimpiadi 2026

Mattarella chiede al governo conti in ordine e sostegno all'economia reale : Un pranzo rituale, che si svolge al Quirinale prima di ogni Consiglio europeo, ma che domani potrebbe diventare un momento di confronto non banale sui prossimi passaggi del rapporto tra il governo e l'Europa. Mercoledì alle 13,30 Giuseppe Conte, i due vicepremier e alcuni ministri, tra cui Giovanni Tria ed Enzo Moavero Milanesi saliranno al Colle per essere ricevuti da Sergio Mattarella in vista del Consiglio Ue, che discuterà dei futuri ...