La Nazionale di calcio Under 21 è stata eliminata dagli Europei

Il calcio è uno sport da maschi? Come e quanto la Nazionale Femminile sta ribaltando gli stereotipi : La storia del calcio Femminile ha molto da insegnare a chi ancora considera questo sport Come prettamente maschile.Il calcio...

DAZN amplia offerta calcio interNazionale con la Chinese Super League : DAZN, il primo servizio internazionale di streaming live e on demand [clicca qui per attivare il tuo mese GRATIS] interamente dedicato allo sport, amplia la propria offerta di calcio internazionale annunciando l’acquisizione dei diritti della Ping An Chinese Super League, il massimo campionato cinese, per le stagioni 2019 e 2020. La Chinese Super League vede tra i propri protagonisti...

Volano gli ascolti tv della Nazionale ai Mondiali di Calcio femminile : Nuovo record di ascolti su Sky per la Nazionale Italiana femminile: ieri sera alle 21 Italia-Brasile ha infatti ottenuto 800 mila spettatori medi con il 3,6% di share e oltre 1 milione 740 mila contatti unici, il +13% in più rispetto all’incontro d’esordio Italia-Australia. Da segnalare anche gli ascolti degli studi live: il pre partita ha raccolto 222 mila spettatori medi, mentre il post gara 376 mila spettatori medi. Nel ...

Luis Enrique non è più l’allenatore della Nazionale spagnola di calcio : Luis Enrique non è più l’allenatore della nazionale spagnola di calcio. Lo ha annunciato il presidente della federazione spagnola Luis Rubailes durante una conferenza stampa. Secondo Rubailes è stato lo stesso Luis Enrique a dimettersi per via di un grave

No - il dibattito no. Se il calcio femminile entra nella Casa interNazionale delle donne : Se oggi siamo qui a scrivere di mondiali femminili e a festeggiare i 5 gol dell'Italia contro la Giamaica è perché mai prima d'ora il calcio italiano è sembrato così tanto un affare per donne. Ci piacerebbe immaginare quelli che da sempre seguono le vicissitudini dell'altra metà del pallone vivere i

Lettera aperta di una giovane donna - amante del calcio - sulla vittoria della Nazionale femminile : Il calcio è uno sport paritario. Ne sono sempre stata convinta. Nata nel 1991, in un mondo diverso da quello in cui era stata tirata su mia madre, sono cresciuta con la passione per il calcio, guardando con ammirazione ai suoi grandi miti. Uno fra tutti, Pelè. Lui, più degli altri, per me incarnava l’essenza stessa del calcio: la possibilità. Pelè rappresentava il riscatto, la speranza, l’idea di ...

Nazionale di calcio femminile - il fidanzato del portiere Laura Giuliani : “Ai Mondiali niente sesso” : “Se quando raggiungerò Laura in Francia faremo ‘astinenza’ sessuale oppure no? Quando sarò lì lascerò Laura concentrata, è il mister che decide, le ragazze staranno insieme tra loro per rimanere più concentrate”. A svelare i retroscena più privati dei Mondiali di calcio femminile è Cristian Cottarelli, il fidanzato del portiere della Nazionale Laura Giuliani, anche lui portiere, ai microfoni di Un giorno da pecora. ...

Barbara Bonansea - la bomber della Nazionale femminile di calcio : “Mi sono innamorata di Cristiano Ronaldo” : “Mi sono innamorata di Cristiano Ronaldo per la sensibilità e l’amore che dimostra verso il calcio. Quello che ha fatto con il suo corpo e l’impegno che ci mette sono cose uniche. È iniziato tutto durante l’Europeo del 2004, quando il Portogallo ha perso contro la Grecia e il pianto di Ronaldo mi ha colpito, e mi sono messa a investigare su di lui”. A rivelarlo in un’intervista a Unidici è Barbara Bonansea, la calciatrice della ...

Una nuova era per la Nazionale italiana di calcio femminile : Le azzurre sono state impressionanti nelle qualificazioni e ora sperano di raggiungere le fasi a eliminazione diretta per la prima volta dal 1991. Leggi

Mondiali di calcio femminile - da Reggio Emilia l’inno della Nazionale : “L’azzurro siamo noi” : Sono le sei ragazze della Sammartinese, una squadra femminile di San Martino in Rio (in provincia di Reggio Emilia), le protagoniste dell’inno che vuole accompagnare la nazionale femminile di calcio, in questo momento impegnata nei Mondiali di Francia 2019. Chiara Berselli, Martina Casarini, Chiara Chiessi, Alice Gasperini, Elisa Gasperini e Nicole Vioni compaiono nel video “L’azzurro siamo noi”. Il brano è stato scritto e prodotto da Mirco Dal ...

Alessandro Cecchi Paone : “La Nazionale femminile di calcio? Almeno la metà sono lesbiche” : “Ci sono molte più donne lesbiche nel calcio femminile che gay in quello maschile. Da anni aspettiamo il coming out di un calciatore, ma dopo il Mondiale ci sarà il coming out di intere squadre femminili”. È quanto sostiene Alessandro Cecchi Paone che, intervenuto a La Zanzara su Radio24, ha detto la sua sul calcio femminile che in questi giorni è salito alla ribalta grazie alla vittoria della Nazionale italiana nell’esordio al ...

Mondiali di calcio femminile – Panini omaggia la Nazionale azzurra con 8 figurine extra : 8 figurine extra dedicate all’Italia di calcio femminile per la raccolta Panini ‘Fifa Women’s World Cup France 2019’ La Panini ha deciso di realizzare 8 figurine extra raccolta per completare la rosa della Nazionale italiana nella collezione ‘Fifa Women’s World Cup France 2019’. Nella collezione, uscita due mesi fa e dedicata alle 24 squadre che partecipano al torneo, sono infatti previste per ogni ...

Sara Gama - la capitana della Nazionale femminile di calcio insultata sui social : “Come fa a essere italiana?” : La Nazionale femminile di calcio ha fatto il suo esordio al Mondiale con una bellissima vittoria ma a macchiare il debutto delle azzurre sono stati gli insulti razzisti comparsi su Facebook e Twitter nei confronti di Sara Gama. La trentenne triestina capitana dell’Italia e della Juventus è stata vittima di offese nei commenti alla foto ufficiale pubblicata sulle pagine social ufficiali della Nazionale, che la ritrae in primo piano con una ...