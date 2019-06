In Germania fa troppo caldo | un uomo si chiude nudo nel frigo di un supermarket

huffingtonpost

(Di lunedì 24 giugno 2019) L’eccezionale ondata diche colpisce sulla, dove ci si aspetta che la colonnina di mercurio raggiunga i 40 gradi, scatena la gente bizzarra. Come unche si è chiuso completamentein undel reparto surgelati di un supermercato nel Nord Reno-Westfalia. Il gesto del 32enne, forse appunto spinto dalla voglia di trovare refrigerio dall’afa, non è sfuggito ai diversi avventori del punto vendita che, sbalorditi dall’in costume adamitico che aveva preso posto tra filetti di merluzzo e sofficini, hanno chiamato i commessi, i quali a loro volta hanno chiamato la polizia. All’arrivo degli agenti, l’si è messo i pantaloni, ha afferrato una lattina di birra e, a bordo di un monopattino, si è messo a scorazzare per le corsie del supermercato. La polizia alla fine lo ha acchiappato: dopo il test del ...

tatianalazzari : Troppo caldo in Germania: esplode ordigno bellico, cratere enorme - Meteo Web - koseidon771 : Troppo caldo in Germania: esplode ordigno bellico, cratere enorme - Meteo Web - ledrodro : @insudj Perché assumere i neolaureati con stipendi dignitosi è una manovra troppo intelligente in effetti . Ho solo… -