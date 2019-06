Flower look in versione estiva | come abbinare i fiori in spiaggia

dilei

(Di lunedì 24 giugno 2019) Ilsono una fantasia di cui ho parlato e scritto spesso, primo perchè mi piacciono molto, secondo perchè sono un pattern molto versatile, che sta bene a tutti, sempre se lo si sa scegliere adottando le strategie giuste. In, l’abitino aè un capo passe partout adatto sia alla città che al mare e che si puòin tanti modi diversi a seconda del contesto. Vediamo. Vestito Verdissima, sandali Gianvito Rossi, borsa Cult Gaia, occhiali Dior, rossetto KissKiss e Terracotta Guerlainin: con le ciabattine e il cappello in paglia Va da sè che undel genere è perfetto da utilizzarecopricostume, insomma,abitino daper quando magari non si va direttamene al mare, ma si passa prima a far colazione, poi in edicola a prendere il giornale, poi dal fruttivendolo e dal panettiere… in città è perfetto, ...

