Verona, grave la bimba di 10 anni infettata dal tetano: la piccola non era vaccinata

Anche una semplice ferita, per un soggetto non vaccinato, può diventare letale. Restano gravi le condizioni della bambina di 10 anni di Povegliano Veronese che, dopo essersi sbucciata un ginocchio mentre giocava all'aperto, è stata infettata dal tetano. La piccola non era vaccinata. È ancora ricoverata nella terapia intensiva dell’Ospedale della donna e del bambino al Polo Confortini di Verona, intubata, e la prognosi rimane riservata.



I medici che da martedì mattina – giorno in cui è stata ricoverata d'urgenza, lo scorso martedì, – la stanno curando sono fiduciosi sul decorso della malattia: i primi giorni dal momento della diagnosi restano cruciali. Il sindaco di Povegliano, Lucio Buzzi, ha confermato che la bimba frequenta una scuola elementare privata in un altro comune e per questo l'amministrazione non poteva sapere che i genitori non avessero provveduto alle vaccinazioni obbligatorie.