“Verità per Regeni” | Il Piccolo contro la scelta del governatore del Friuli di rimuovere

Trieste - tolto lo striscione “Verità per Giulio Regeni” dalla Regione per mettere gli addobbi del calcio under 21 : In Piazza dell’Unità d’Italia, a Trieste, non si vede più lo striscione con la scritta “Verità per Giulio Regeni“. Il manifesto giallo di Amnesty International è stato tolto oggi dal Palazzo della Regione, dove era esposto dal 2016, per lasciare il posto agli addobbi del campionato calcistico europeo under 21. La Regione, guidata dal leghista Massimiliamo Fedriga non ha commentato la rimozione. Sul caso è intervenuta la ...

Ferrara - bandiera della Lega sopra lo striscione “Verità per Giulio Regeni” dopo la vittoria di Alan Fabbri : Una bandiera della Lega è stata messa sopra lo striscione “Verità per Giulio Regeni” durante i festeggiamenti per la vittoria del sindaco leghista Alan Fabbri a Ferrara. Il primo cittadino ha vinto al ballottaggio ed era sostenuto dalla coalizione di centrodestra: per la prima volta dopo 70 anni la città non sarà amministrata dal centrosinistra. Risultati ballottaggi, Ferrara per la ...