Trattative Calciomercato Juventus 2019-2020 | tutti gli affari dell’estate

Calciomercato Serie A Tim - le ultime Trattative di mercato : La Notizia Sportiva vi porta live nel Calciomercato della Serie A tim, ecco per voi le ultime trattative di mercato e le ultime novità sulle panchine.Inter“Su Sensi Inter avanti, pronti a chiudere” Non abbiamo ancora definito, ma ci incontreremo nella prossima settimana: l’Inter è avanti rispetto alle altre squadre, è il club che si è dimostrato più concreto nel volere il giocatore”. Così l’ad del Sassuolo, ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Altro colpo del Genoa - tutti i nomi dell’Hellas Verona - le Trattative in B e C : Altro colpo DEL Genoa – Rossoblu scatenati. Dopo l’arrivo di Cristián Zapata, svincolato dopo l’avventura al Milan, è ad un passo la chiusura anche per Antonio Barreca. Secondo quanto riporta Sky Sport 24, l’affare è in dirittura d’arrivo e lunedì potrebbe essere la giornata giusta per le firme. (L’ARTICOLO COMPLETO) tutti GLI OBIETTIVI DELL’HELLAS Verona – Grazie ad una seconda parte importante di stagione l’Hellas ...

Calciomercato Europeo | Affari e Trattative del 22-06-2019 : Clamoroso scambio tra Tottenham e Real Madrid, Bellerin tratta con l’Atletico. Le Trattative dei principali club europei.Il brasiliano del Chelsea, Willian, avrebbe rifiutato una offerta dallo Shanghai Shenhua. Attualmente impegnato con la nazionale verdeoro nella Copa America, avrebbe ricevuto un’offerta di 12 milioni di euro a stagione. E’ guerra tra Yannick Carrasco e il Dalian Yifang. Il giocatore belga è stato multato ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le Trattative : tutti su Ceravolo - le prime mosse di Pordenone e Juve Stabia : Non solo le trattative in Serie A, anche Serie B e Serie C si scatenano, ecco il punto sulle trattative da parte de ‘La Gazzetta dello Sport’. I nomi per la Cremonese sono quelli di Vitale della Spal e Dezi del Parma per l’attacco idea Federico Bonazzoli. Ceravolo potrebbe essere il sostituto di Caputo all’Empoli, piace Mancuso del Pescara e va considerata anche la pista Antenucci. Il Pordenone tratta Poli del Carpi ...

Calciomercato Serie A - le ultime Trattative : Genoa scatenato - pazze idee di Torino e Lecce : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato di Serie A, nella giornata di oggi importanti trattative. Nel dettaglio negli ultimi minuti è arrivata la firma di Bani al Bologna, la trattativa era stata già impostata, adesso è arrivato il nero su bianco. Amir Rrahmani può considerarsi un calciatore dell’Hellas Verona, il difensore sarà in Italia già nelle prossime ore. Il Genoa ha superato la Sampdoria nella corsa al ...

Calciomercato - le notizie di oggi – La risposta di Borja Mayoral sul Milan - gli acquisti di Genoa e Bologna - l’offerta del Barcellona per Neymar - tutte le altre Trattative : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Borja Mayoral SUL Milan – Borja Mayoral è uno degli obiettivi di Maldini, questo è emerso dal viaggio dell’ex capitano rossonero a Madrid. Ma il giovane attaccante, come riporta AS, ...

Calciomercato Europeo | Affari e Trattative del 21-06-2019 : Asta tra City e United per Maguire. Citizens che a breve ufficializzeranno due nuovi arrivi. Le Trattative dei principali club europei.Manca solo l’ufficialità e Manchester City annuncerà l’accordo con Asier Riesgo. Il portiere, classe 1983, si è svincolato dall’Eibar e firmerà per una stagione. Anche per Rodrigo la situazione è la stessa. Il centrocampista classe 1996, di proprietà dell’Atletico Madrid ha rifiutato ...

Calciomercato Inter - ultime notizie : il punto sulle Trattative : Calciomercato Inter, ultime notizie: il punto sulle trattative I tifosi dell’Inter sembrano ben sperare per la prossima stagione. Gli abbonamenti sono schizzati in poco tempo e la cifra raggiunta è vicina ai 35mila. Il brivido per la Champions – conquistata nei minuti finali del campionato contro l’Empoli – e l’arrivo di un allenatore carismatico come Antonio Conte hanno caricato tutto l’ambiente. ...

Calciomercato Serie B e Serie C - tutte le Trattative : Diamanti lascia Livorno - Monza scatenato! : Il Calciomercato è caldo non solo in Serie A ma anche in Serie B e Serie C sono state tante le trattative andate in scena nelle ultime ore, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Si separano le strade tra il Livorno ed il calciatore Diamanti, il club in entrata valuta Tounkara. Scatenato il Benevento che ha lanciato l’assalto a Brugman del Pescara, la valutazione è di 3 milioni di euro. Il nuovo portiere dello Spezia ...

Calciomercato - le ultime Trattative : un innesto per reparto alla Fiorentina (ipotesi Borja Valero) - Udinese su Destro e Romulo : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo tante squadre pronte a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Al lavoro la nuova Fiorentina di Commisso, un nome per reparto fino all’attacco, si tratta del portiere Viviano, del difensore Zapata, del centrocampista Borja Valero, i viola sognano il grande ritorno dell’attuale calciatore dell’Inter e dell’attaccante Inglese. Il Genoa ...

Calciomercato news 21 giugno - Trattative/ Milan - Inter - Juventus - Roma ultime notizie : Calciomercato news 21 giugno, le trattative e le ultime notizie su Milan, Inter, Juventus, Roma. Bianconeri pronti a dire addio a Mandzukic

Calciomercato Europeo | Affari e Trattative del 20-06-2019 : L’Ajax ha ricevuto delle offerte per Neres, Llorente va all’Atletico Madrid. Clamorosa trattativa tra Manchester United e Arsenal.Lo vogliono in tanti. Dopo una grande stagione con l’Ajax, sopratutto in Champions League, David Neres sarebbe finito nel mirino di alcuni importanti club cinesi. Secondo Sky Sport, i lancieri lo valutano 80 milioni di euro. Erik ten Hag, invece, rimarrà alla guida fino al 30 giugno del 2022. Ad ...

Calciomercato - tutte le Trattative del giorno : la nuova Sampdoria - il nome in difesa della Lazio e le contropartite per Barella : Non sarà rivoluzione in casa Lazio ma in difesa più di uno potrebbe partire, e serve quindi qualche sostituto. Così il Corriere dello Sport odierno fa il nome di Vavro, gigante danese che nella sua nazionale gioca al fianco di Skriniar. Tra l’altro, per caratteristiche, viene paragonato proprio al calciatore dell’Inter: bravo nel gioco aereo (193 cm d’altezza) e nell’anticipo. Potrebbe essere il sostituto del partente Wallace. (LA NOTIZIA ...

