ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 giugno 2019) Sulle proroghe di 15 anni delle concessioni per gli stabilimenti balneari, previste dalla legge di Bilancio 2019, l’Italia rischia grosso. Dietro i primi Comuni che iniziano a dare il via libera forti della norma italiana e, di, le prime diffide ricevute nei giorni scorsi dalle amministrazioni di Rimini e Roma (per il Lido di Ostia) c’è una bomba che rischia di scoppiare in mano alla collettività. Perché la Commissione europea, che già nei mesi scorsi aveva chiesto all’Italia di ritirare laautomatica delle concessioni voluta dal governo Conte, potrebbe ora dar seguito a quanto annunciato, ossia far scattare la proceduta di infrazione. Che costerebbe, lo aveva ricordato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, 100 milioni all’anno. Questo perché laal 2034pubblica viola l’articolo 12 della Direttiva Bolkestein, approvata nel 2006 per favorire ...

LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Spiagge, la proroga senza gara ai gestori dei lidi: pronti i ricorsi contro la decisione del governo - Noovyis : Un nuovo post (Spiagge, la proroga senza gara ai gestori dei lidi: pronti i ricorsi contro la decisione del governo… - 25071956 : RT @fattoquotidiano: Spiagge, la proroga senza gara ai gestori dei lidi: pronti i ricorsi contro la decisione del governo -