Piante che purificano l’aria

QUESTE Piante PURIFICANO L'OSSIGENO CHE RESPIRI A CASA : Tutti vogliono vivere in un ambiente piacevole e pulito con sostanze chimiche e inquinanti minimi. Tuttavia, a volte questo è più facile a dirsi che a farsi e può essere…

Uova sintetiche dalle Piante per i vegani/ Nasce un businness da un miliardo : Uova sintetiche dalle piante per i vegani, un mercato da un miliardo che potrebbe portare a una rivoluzione totale nel settore alimentare.

A Chernobyl animali e Piante stanno bene : cosa vuol dire tutto questo? : Raffaello Binelli ? Chernobyl 30 anni dopo: il "paradiso" di lupi e volpiLa serie tv Chernobyl torna a farci pensare a quella terra che nell'aprile del 1986 fu letteralmente devastata dalle radiazioni. Come si vive oggi da quelle parti? animali e piante vivono benissimo La serie tv Chernobyl, in onda su Sky, ci mostra cosa successe a partire dal quel tragico 26 aprile 1986, con l'incidente alla centrale nucleare e la ...

Anche le Piante si stanno estinguendo : lo rivela una ricerca dell'orto botanico londinese : Generalmente si tende a parlare di estinzione animale che può ripercuotersi sull'ecosistema e sul benessere del nostro pianeta. Ma una nuova scoperta ha posto l'attenzione Anche sulla scomparsa del mondo vegetale, che può risultare dannosa Anche per l'umanità. Anche le piante, dunque, si stanno estinguendo, e con una velocità maggiore rispetto alla "progressiva estinzione" degli animali. Secondo le stime tratte dal censimento di una ricerca ...

Le Piante si stanno estinguendo 500 volte più velocemente di quanto dovrebbero : ecco perché : Le piante si stanno estinguendo rapidamente, 500 volte più velocemente di quanto previsto dalle leggi della natura, e la colpa, manco a dirlo, è tutta nostra che continuiamo a distruggere interi habitat. Gli scienziati ci mostrano cosa stiamo facendo alle piante e quali siano le zone più colpite da questa tragica scomparsa.Continua a leggere

Siccità : scoperta proteina che rende le Piante più resistenti : Riso e grano resistenti alla Siccità? Un futuro possibile grazie a un gruppo di ricercatori dell’Università di Padova che ha identificato una nuova proteina che ha un ruolo fondamentale nella risposta delle piante agli stimoli esterni. Il cloroplasto è l’organello deputato alla fotosintesi ed è fondamentale per la vita delle piante. L’importanza del cloroplasto risiede anche nel suo ruolo emergente di sensore delle condizioni ambientali avverse. ...

Siccità : Unipd - scopre proteina che rende le Piante più resistenti : Padova, 11 giu. (AdnKronos) - Riso e grano resistenti alla Siccità? Un futuro possibile grazie a un gruppo di ricercatori dell’Università di Padova che ha identificato una nuova proteina che ha un ruolo fondamentale nella risposta delle piante agli stimoli esterni. Il cloroplasto è l’organello deput

L'odore dell'erba appena tagliata è un grido di aiuto : ecco perché le Piante lo emettono : ... gli studi sui modi di comunicare delle piante si sono moltiplicati, oggetto di interesse da parte di ricercatori e scienziati che cercano nuove strade per applicare la tecnologia al mondo naturale. ...