Nel caso Modigliani i veri falsi sono i periti

Nella settimana del caso toghe - è Calenda il politico più virale : Sono il caso Cinema America, l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juve, la Sea Watch e la vicenda che ha investito il Csm i temi più discussi su Twitter nei sette giorni dal 14 al 20 giugno. E Carlo Calenda e Claudio Borghi, entrambi intervenuti sull'inchiesta che ha scosso la magistratura italiana, sono i politici che hanno prodotto i contenuti più virali. È quanto risulta dal rapporto settimanale realizzato per Agi da ...

Formula 1 - clamoroso colpo di scena Nel caso Vettel : ammesso il ricorso della Ferrari! : La Federazione ha accolto il ricorso della Ferrari, che verrà discusso nel primo pomeriggio di domani direttamente al Paul Ricard colpo di scena per quanto riguarda il caso Vettel, la FIA ha reso noto che nella giornata di domani si riunirà al Paul Ricard il Collegio di Commissari del Gp del Canada, ovvero quello che ha inflitto la penalità al tedesco. Photo4/LaPresse Il ricorso della Ferrari è stato dunque ritenuto ammissibile dagli ...

L'ex comandate dei carabinieri Roberto Rizzo è indagato Nel caso Vannini : La Procura di Civitavecchia ha iscritto nel registro degli indagati l’ex comandante dei carabinieri Roberto Izzo con l’accusa di favoreggiamento e falsa testimonianza, nell’ambito dell’omicidio di Marco Vannini, il giovane di 22 anni morto la notte del 17 maggio del 2015 nella casa della sua fidanzata a Ladispoli. A riportare la notizia è il Corriere della Sera:Secondo in ipotesi investigativa, ...

Torvaianica - Nel caso dei corpi carbonizzati spunterebbe una terza persona : Sono tanti, più del previsto, i misteri che porta con sé il caso di Torvaianica. Un giallo che col passare delle ore, anziché sbrogliarsi, pare complicarsi: tra le ipotesi possibili, spunta una terza persona che potrebbe essere stata a bordo della Ford Fiesta grigia data alle fiamme venerdì mattina 14 giugno in un campo abbandonato di via San Pancrazio, strada al confine tra la località balneare alle porte di Roma e Pomezia. A bordo c'erano ...

Caso Lotti - Nel Pd Zingaretti scontenta tutti. Renziani : ‘Vecchio giustizialismo’. Ma Zampa : ‘Non stia a guardare o si muore’ : Da una parte i Renziani che attaccano il “nuovo Pd di Zingaretti” perché torna “al vecchio e insopportabile giustizialismo”, dall’altra la prodiana Sandra Zampa che chiede al segretario di “non restare a guardare” e prendere “provvedimenti per evitare la morte del partito”. Nel mezzo l’europarlamentare ed ex pm Franco Roberti che attacca “il degrado della magistratura” e ...

Tutte le frasi attribuite a Luca Lotti Nel caso delle nomine nelle procure : "Io strategicamente vi darei il suggerimento di chiudere tra il 27, 28 e 29". "Si vira su Viola, sì ragazzi". Si è difeso sostenendo di aver espresso soltanto "libere opinioni" e di "non aver mai realizzato dossier o fatto pressioni" nell'incontro notturno del 9 maggio scorso, alla presenza del pm Luca Palamara, del collega di partito Cosimo Ferri e di cinque togati del Csm. Eppure quelle frasi, captate dalla procura di Perugia e ...

Coinvolto Nel caso delle procure - Lotti si è autosospeso dal Pd : "Ti comunico la mia autosospensione dal Pd fino a quando questa vicenda non sarà chiarita": lo scrive il deputato dem, Luca Lotti, in un post su Facebook in cui si rivolge direttamente al segretario del partito Nicola Zingaretti, rispondendo alle richieste di autosospensione giunte da alcuni dirigenti alla luce dell'inchiesta sulle nomine alle procure. "Lo faccio non perché qualche moralista senza morale oggi ha chiesto un mio passo indietro. ...

Ospedale Avezzano 4° caso di legioNella - i medici : "E'Nella casistica - nessun allarme" : L'Aquila - Ieri sera un uomo di 82 anni è stato ricoverato all’ Ospedale di Avezzano per legionella. Il paziente, affetto da problematiche pregresse, tra cui crisi respiratorie, è ora ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni critiche. Le malattie di cui è già affetto, insieme all’età, lo rendono più vulnerabile agli effetti della legionella. L’anziano si aggiunge ad altri 3 pazienti (due assistiti ...

Caso Csm - Lotti : "Non ho commesso reati". Ma Nelle intercettazioni dice : "A Ermini qualche messaggio forte gli va dato" : Nuovo passo indietro a Palazzo dei Marescialli, si dimette il togato Antonio Lepre. E mentre il deputato dem si difende, emergono nuovi dettagli dagli ascolti. E il procuratore generale della Cassazione scrive: "Un imputato ha contribuito alla scelta del procuratore"

La donna che fu la procuratrice Nel caso dei “Central Park Five” si è dimessa da insegnante : La procuratrice americana Elizabeth Lederer, principale pubblica ministera nel caso dei cosiddetti “Central Park Five” di cui parla la nuova serie di Netflix When They See Us, si è dimessa dal suo ruolo di insegnante alla facoltà di legge della Columbia

Morte Maria Sestina Arcuri - svolta Nel caso : nessuna caduta - fu il fidanzato ad ucciderla : Colpo di scena nel procedimento giudiziario sulla Morte di Maria Sestina Arcuri. Per il Tribunale del Riesame di Roma, Andrea Landolfi ha mentito nella ricostruzione di ciò che è accaduto in casa di sua nonna a Ronciglione, in provincia di Viterbo, la notte tra il 3 e il 4 febbraio. Mentre la sua fidanzata lottava tra la vita e la Morte, il trentenne romano aveva parlato di un incidente: la ragazza era caduta insieme a lui dalle scale che, dalle ...

Meningite : caso ‘da influenza’ in un adulto Nel Trevigiano : Un caso di Meningite da haemophilus influenzae è stato rinscontrato in un paziente cinquantenne, residente nell’hinterland Trevigiano. Ne dà notizia l’Ulss della Marca Trevigiana. L’uomo è giunto alle ore 18,00 di ieri al Pronto Soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso con febbre elevata, forte mal di testa e dolore alla nuca. Sottoposto a tutti gli accertamenti, gli è stata diagnosticata la forma di ...

Caso Cucchi - 3 archiviazioni Nell’inchiesta per depistaggio. La sentenza del processo per la morte è attesa il 26 novembre : La posizione di tre persone indagate nel filone depistaggi – per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per 8 carabinieri – dell’inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi è stata archiviata. Il decreto è stato firmato lo scorso 5 aprile dal gip del tribunale di Roma, Elvira Tamburelli, e riguarda il capitano Nico Blanco, l’avvocato Gabriele Giuseppe Di Sano, cugino di uno dei carabinieri per i quali è stato richiesto ...

Nel caso di Noa Pothoven è meglio non usare la parola “eutanasia” : Noa Pothoven (foto Instagram) In queste ore la cronaca torna a parlare di suicidio assistito ed eutanasia. Alcuni giornali e tabloid (Times, Independent, Euronews), più i grandi quotidiani italiani (il Corriere della sera e Repubblica, tra gli altri) hanno diffuso la notizia che Noa Pothoven, una ragazza olandese di 17 anni, avrebbe deciso di mettere fine alla sua vita grazie all’aiuto delle strutture finanziate dallo stato. Eppure, ...