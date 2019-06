MXGP | GP Germania 2019 | Tim Gajser fa doppietta anche a Teutschenthal e ipoteca il titolo

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) Timcompleta lanel Gran Premio diiliridatonella classe. Lo sloveno, infatti, approfitta dell’assenza di Tony Cairoli (e in seconda battutadi Jeffrey Herlings) e si porta a +83 sul siciliano, dimostrando che quest’anno vuole assolutamente portare a casa il. Dopo aver vinto in scioltezza gara-1, il portacolori della Honda ha completato la seconda mdiin assoluta solitudine con 7.0 secondi sul lettone Pauls Jonass (Husqvarna) autore di una prova di spessore sin dal via, mentre al terzo posto si è classificato lo svizzero Arnaud Tonus (Yamaha) a 10.5. Quarta posizione per il francese Gautier Paulin (Yamaha) a 12.2, andando a superare il britannico Max Anstie (KTM) nel finale per appena 7 decimi. Sesto posto per l’olandese Glenn Coldenhoff (KTM) a 13.2, settimo per il lituano ...

