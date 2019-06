Muore cercando di scavalcare un muro de La Sapienza

blogo

(Di domenica 23 giugno 2019) ROMA - Un ragazzo di 26 anni, Francesco Ginese, originario di Foggia, è morto questo pomeriggio al Policlinico Umberto I di Roma. Il giovane era stato operato d'urgenza ieri sera a causa di una lacerazione dell'aorta femorale. Secondo quanto è stato ricostruito, il ragazzo sarebbe rimasto gravemente ferito scavalcando undi cinta in viale dell'Università, all'altezza del civico 30.Avrebbe tentato di entrare senza pagare ad una festa della Notte Bianca, che prevede una serie di iniziative organizzate dai collettivi studenteschi. Subito dopo essere stato trasportato in ospedale, i suoi amici avevano lanciato un appello attraverso i social chiedendo a più persone possibili di recarsi in ospedale per donare sangue del gruppo zero.Dopo la notizia della morte, l'Università ha emesso una nota: Laesprime profondo dolore per la morte assurda del ragazzo che si era gravemente ...

