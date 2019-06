Metà della spesa del noleggio è destinata a suv e crossover

Cecchi Paone : La Metà delle calciatrici della Nazionale è lesbica! : La Nazionale femminile fa gol contro i pregiudizi di chi diceva che «il calcio non è una cosa per donne», ma non contro certi stereotipi davvero duri a morire. Non è un caso se il giornalista Alessandro Cecchi Paone, tra i primi sostenitori delle ragazze mondiali, sia scivolato su un intervento che poteva tranquillamente risparmiarsi.-- Intervenuto a La zanzara su Radio 24, rivendica ciò che predica da anni. «Ora – dice Cecchi Paone – tutti ...

Cecchi Paone : «La Metà delle calciatrici della Nazionale è lesbica». E' bufera sul web : La Nazionale femminile fa gol contro i pregiudizi di chi diceva che «il calcio non è una cosa per donne», ma non contro certi stereotipi davvero duri a morire. Non è un caso...

Cecchi Paone : «La Metà delle calciatrici della Nazionale è lesbica». Bufera sul web : La Nazionale femminile fa gol contro i pregiudizi di chi diceva che «il calcio non è una cosa per donne», ma non contro certi stereotipi davvero duri a morire. Non è un caso...

Dalla Spagna – Atletico Madrid su Hysaj - alternativa ad Arias. Può liberarsi alla Metà della clausola - i dettagli : L’Atletico Madrid su Hysaj Elseid Hysaj terzino albanese del Napoli potrebbe lasciare il club azzurro . Il suo futuro potrebbe essere in Spagna, all’Atletico Madrid, Diego Simeone cerca un’alternativa ad Arias: nelle ultime ore sono salite le quotazioni del terzino della SSC Napoli. Come riportato da As, Hysaj può liberarsi intorno ai 25 milioni di euro, costo nettamente inferiore ai 50 milioni previsti Dalla clausola ...

Maturità 2019 - se agli studenti non piace la storia la colpa è della scuola : “Programma a Metà” : Per la maggior parte degli studenti italiani che saranno impegnati dal 19 giugno con l'esame di Maturità l'argomento storia e letteratura del Novecento rimane un grande mistero: secondo un sondaggio di Skuola.net poco meno di 3 ragazzi su 5 riusciranno a completare il programma in tempo. Il 10% non è neanche arrivato a studiare la Grande Guerra.Continua a leggere

Aborto - posizione a Metà della Corte suprema Usa : sepoltura del feto è legale. Trans - diritto studenti a scegliere bagno : Nel pieno di un’offensiva degli Stati conservatori contro il diritto all’Aborto, la Corte suprema degli Stati Uniti resta un argine a chi cerca di abolire l’interruzione volontaria di gravidanza ma assume una posizione a metà sul tema. Da una parte infatti, ha stabilito che è legale la sepoltura o la cremazione dei resti dei feti a seguito dell’Aborto. Dall’altra, ha confermato che uno Stato non può vietare alle donne di abortire nel ...

MacKenzie Bezos - ex moglie di Jeff Bezos - darà in beneficenza Metà della sua ricchezza : MacKenzie Bezos, l’ex moglie del fondatore e capo di Amazon Jeff Bezos, si è impegnata a dare in beneficenza metà dei suoi beni, così come hanno fatto già altri miliardari prima di lei. Martedì Bezos ha firmato il “Giving Pledge”,

Fiumi invasi dall’inquinamento da antibiotici : più della Metà superano i limiti di sicurezza : I Fiumi di tutto il mondo sono minacciati dall’inquinamento da antibiotici, un emergenza che in qualche caso superano i livelli di sicurezza di oltre 300 volte. E’ quanto afferma uno studio dell’Università di New York che sarà presentato oggi al meeting della Society of Environmental Toxicology and Chemistry ad Helsinki. I test effettuati sui Fiumi di 72 paesi e sei continenti hanno evidenziato tracce di antibiotici nel 65% dei ...

Atalanta - l'arma segreta della Dea sui 100 gol segnati : Metà da schema su secondo palo : La cosa meravigliosa dell' Atalanta delle meraviglie è che da tre anni gioca nello stesso modo - ormai se ne è accorto anche chi di football capisce nulla - ma da tre anni continua a vincere e stupire, contro qualsiasi avversario. Sì, insomma, alla faccia di video, registrazioni, osservatori, tattic

“God Save Justin Trudeau” - su Loft il docu-film sul premier canadese : “Abbiamo usato la boxe come metafora della vita politica” : Justin Trudeau, vale a dire il primo ministro canadese, non è un nome troppo noto nel nostro Paese. Sapere che la sua scalata politica è iniziata a seguito di una vittoria sul ring lo rende di certo più interessante, ma siccome anche questa è una parte della storia non troppo famosa, i registi Eric Ruel e Guylaine Maroist hanno pensato di realizzare un documentario, “God Save Justin Trudeau”, disponibile in abbonamento su sito ...

Unione europea - più della Metà degli europei crede che finirà entro 20 anni : Più della metà dei cittadini europei crede che l'Unione europea andrà a disintegrarsi nell'arco di 10-20 anni. Il sondaggio, riferisce il Guardian, rileva che l'opinione che ritiene realistica la fine prossima della Ue è prevalente in ben 11 dei 14 Paesi in cui è stato realizzato. Commissionato dallo european Council on Foreign Relations, think tank pan-europeo istituito nel 2007, il sondaggio è stato realizzato dalla demoscopica YouGov. Le 14 ...

Rage 2 convince solo a Metà nei voti delle recensioni della critica internazionale? : Dopo un primo capitolo con alti e bassi evidentissimi e delle vendite di certo non stupefacenti in pochi si sarebbero aspettati di trovarsi di fronte a Rage 2 ma come tutti sappiamo è successo eccome e il gioco sta già passando sotto l'attenta lente d'ingrandimento della critica di settore.Nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto non perdetevi la nostra recensione di Rage 2 prima di dare un'occhiata alle valutazioni della stampa ...

CODICE SCONTO : Torcia LED Ricaricabile a meno della Metà del prezzo! : Una Torcia LED non sarà propriamente uno dei prodotti tecnologici che siamo soliti trattare, ma parliamo comunque di un dispositivo elettronico, che per voi lettori di ChimeraRevo ha un prezzo esclusivo grazie al nostro CODICE SCONTO. Ci leggi di più...

Ambiente : i batteri mangia-metano potrebbero essere la chiave della mobilità del futuro : Una scoperta, descritta sulla rivista Science, potrebbe portare alla progettazione di nuovi catalizzatori in grado di convertire il metano – potente gas serra– in metanolo –usato nei combustibili – e riutilizzabile rapidamente, utilizzando dei batteri. Questi batteri mangia-metano potrebbero essere la chiave per i carburanti del futuro. Il loro misterioso meccanismo di funzionamento è stato studiato per anni ed adesso un gruppo della ...