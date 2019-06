La morte di Morsi nell’Egitto senza diritti 

lastampa

(Di domenica 23 giugno 2019) Non accade tutti i giorni che un ex presidente della Repubblica, Mohamed, capo dei Fratelli musulmani, muoia a 67 anni in tribunale durante il processo. L’Egitto è lacerato dalla scomparsa del primo capo di Stato democraticamente eletto il 30 giugno 2012 e rovesciato il 3 luglio 2013 dal suo ministro della Difesa, all’epoca semplice generale,...

amnestyitalia : Egitto: dal colpo di Stato di #alSisi si contano 762 morti in carcere, soprattutto nel feroce regime di isolamento.… - romi_andrio : RT @francofontana43: La morte di Morsi, l’ultimo episodio nell’eterna guerra civile d’Egitto Il commento di Sergio Romano sul @Corriere htt… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Non accade tutti i giorni che un ex presidente della Repubblica, Mohamed Morsi, capo dei Fratelli musulmani, muoia a 67 anni… -