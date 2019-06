Juventus | Sarri sogna Pogba | giocherebbe nel ruolo che fu di Hamsik nel suo Napoli

Blastingnews

(Di domenica 23 giugno 2019) Dopo tanti anni di dominio in Italia, laha scelto di voltare pagina. L'arrivo di Maurizioalla guida dei bianconeri si inquadra in una duplice direzione: quella di dare alla squadra una dimensione sufficiente per duellare con i migliori club d'Europa in maniera stabile e, soprattutto, di dare alla corazzata bianconera una forma che si traduca in una precisa identità e qualità di gioco. Tradotto in parole povere: gli si chiede di far giocare i bianconeri come il suo, con l'aggiunta di un notevole tasso di esperienza e qualità dettata dall'enorme abbondanza di top player che la dirigenza bianconera è pronta a mettergli a disposizione. Oggi, però, si può iniziare ad abbozzare una formazione, considerati gli effettivi a disposizione del tecnico toscano che, com'è noto, predilige il 4-2-3-1 e le sue varianti. In attacco si parte da Ronaldo centravanti Nella conferenza ...

juventusfc : UFFICIALE | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus ?? - juventusfcen : OFFICIAL | Maurizio Sarri is the new Juventus coach. #WelcomeSarri ?? - lbertozzi : Serie A 2019/20 Atalanta: Gasperini ???? Bologna: Mihajlovic ???? Brescia: Corini ???? Cagliari: Maran ???? Fiorentina: Mo… -