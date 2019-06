F1 e penalità | una storia infinita

F1 - GP Francia 2019 : sostituita la pompa dell’olio sulla Ferrari di Vettel - nessuna penalità sulla griglia di partenza : La Ferrari ha sostituito la pompa dell’olio sulla monoposto di Sebastian Vettel. Come riporta Auto Motor und Sport, i meccanici del Cavallino Rampante hanno operato in regime di parco chiuso e sono stati costretti a cambiare il pezzo che ieri aveva creato parecchi problemi durante le qualifiche, generando delle difficoltà importanti al pilota che si è dovuto accontentare di una deludente settima posizione sulla griglia di partenza. Il ...

Formula 1 – Nessuna penalità per Hamilton dopo la manovra che ha ostacolato Verstappen : ecco il motivo della decisione : Lewis Hamilton graziato dopo le FP2 di Le Mans: la manovra con la quale ha ostacolato Verstappen non è stata giudicata pericolosa. Nessuna penalizzazione per il pilota Mercedes Doppio sorriso per Lewis Hamilton nella giornata di oggi. Il pilota Mercede si è visto prima confermare la vittoria nel Gp del Canada, decisione che ha scatenato la delusione di Vettel che ha parlato anche di ritiro; successivamente, la manovra con la quale ha ...

MotoGp – Bradley Smith attacca Jorge Lorenzo : “incidente più grave del mio - ma a lui nessuna penalità. Ci sono andati leggeri” : Il collaudatore Aprilia, Bradley Smith, ha messo a confronto il suo incidente con quello di Jorge Lorenzo: cadute simili, ma diversità di giudizio da parte dei commissari di gara La terza delle cinque apparizioni previste per Bradley Smith, collaudatore dell’Aprilia, non è stata delle più felici. Il pilota britannico ha eliminato il compagno di squadra, Aleix Espargaro, coinvolgendolo in una caduta avvenuta alla curva 10. Nel giro ...

Formula 1 – Penalizzazione Vettel - Hulkenberg ironizza : “c’è stata una penalità? Non me n’ero accorto. Sul comportamento di Seb dico…” : Nico Hulkenberg ironizza sulla penalità subita da Sebastian Vettel in Canada per poi spezzare una lancia in favore del pilota della Ferrari Sta per iniziare il weekend di LeMans ma in F1 tiene ancora banco quanto accaduto durante il Gp del Canada. Nelle ultime ore, il ricorso della Ferrari è stato ammesso e Sebastian Vettel potrebbe vedersi togliere la Penalizzazione di 5 secondi che gli è costata la vittoria nel Gp di Montreal. A ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Jorge Lorenzo non subirà nessuna penalità. Decisione giusta? : Ancora si possono udire piuttosto chiaramente gli echi della polemica relativa al “fattaccio” del Gp di Catalogna, settimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. L’incidente al secondo giro, in curva-10, causato da Jorge Lorenzo, che ha coinvolto Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Maverick Vinales, ha attirato l’attenzione di tanti e le valutazioni sono state diverse: da una parte la linea colpevolista che ritiene Jorge reo ...

Formula 1 - niente appello ma nessuna resa : Binotto annuncia battaglia legale dopo la penalità a Vettel : Il team principal della Ferrari svela come il Cavallino non abbia assolutamente deposto le armi, annunciando battaglia in altre sedi diverse dal Tribunale della FIA La Ferrari non presenterà appello al Tribunale della FIA per la penalità inflitta a Vettel in Canada, ma sicuramente non deporrà le armi. Mattia Binotto infatti ha rivelato ai microfoni di Rai 2 la volontà del Cavallino di andare fino in fondo, rivolgendosi ad altri ...

F1 - Jacques Villeneuve : “penalità Vettel? Non corretta - Ricciardo meritava una sanzione” : La questione “Sebastian Vettel-penalità” tiene ancora banco a giorni di distanza dalla conclusione del GP del Canada, settimo round del Mondiale 2019 di F1. I 5″ di penalizzazione comminati al tedesco della Ferrari che, in conseguenza dell’uscita fuori dal tracciato in curva-4, è stato sanzionato per aver effettuato una manovra di rientro troppo pericolosa nei confronti del suo rivale Lewis Hamilton, è argomento di ...

VIDEO F1 - la penalità a Sebastian Vettel e una uniformità di giudizio mancante : Non si placano le polemiche relative all’episodio che ha visto coinvolti Sebastian Vettel e Lewis Hamilton nel GP del Canada, nel quale la decisione di penalizzare di 5 secondi il tedesco ha deciso la gara a favore dell’inglese. Episodi simili si sono verificati a Montecarlo nel 2016 (Hamilton-Ricciardo) e a Suzuka nel 2018 (Verstappen-Raikkonen), e nelle due situazioni sono state prese delle decisioni diverse. Il problema, in questo ...

Gp Canada - i big della Formula 1 in difesa di Sebastian Vettel : "Una penalità scandalosa" : La penalità di cinque secondi inflitta a Sebastian Vettel durante il Gran Premio del Canada rimane il principale argomento di discussione anche il day after la decisione della Fia e la conseguente vittoria di Lewis Hamilton. La Ferrari ha già presentato ricorso, anche se le speranze di ribaltare la

Formula 1 - Vettel è una furia contro i commissari : team radio di fuoco dopo la penalità : Il pilota della Ferrari si è sfogato contro i commissari di gara via radio, colpevoli di avergli rubato la vittoria a Montreal “Non è giusto. Dove sarei dovuto andare?”. Sebastian Vettel si sfoga, nelle conversazioni via radio con il team, subito dopo la conclusione del Gp del Canada. photo4/Lapresse “Non avevo spazio dove andare, davvero. Vai sull’erba e torni in pista, dove diavolo sarei dovuto passare? Ci stanno ...

F.1 - GP del Canada<br> - Vince Hamilton. Vettel secondo per una penalità : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Canada, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Una vittoria tra le polemiche, perché decisa da una penalità di 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel, vero dominatore della corsa. Sul podio anche Charles Leclerc con l'altra Ferrari SF90.L'episodio. Un'unica sbavatura, ma è stata quella che gli ha fatto perdere la gara. Quando mancavano una ventina di giri al termine, Vettel ha avuto un ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic multato per un traino con la borraccia. Nessuna penalità per la scia delle ammiraglie : Primoz Roglic dovrà pagare una multa di 200 franchi svizzeri (178 euro al cambio odierno) per una “retropouessette” con la borraccia durante la Ivrea-Como, quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019 andata in scena nella giornata di ieri. Lo sloveno, attualmente secondo in classifica a 47” dalla maglia rosa Richard Carapaz e con 1′ di vantaggio su Vincenzo Nibali, ha avuto dei problemi meccanici nei pressi di Nesso ...