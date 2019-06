David Scarantino | età | altezza | peso | fidanzata e figli

caffeinamagazine

(Di domenica 23 giugno 2019)e Cristina Incorvaia, sono stati sicuramente il protagonisti principali del trono Over di Uomini e Donne grazie anche alla loro storia d’amore fatta di alti e bassi, discussioni e gelosie. Dopo varie polemiche, nell’aprile del 2019 i due hanno deciso di abbandonare insieme il parterre del dayting show di Maria De Filippi per viversi serenamente fuori dalle telecamere. “Ho scoperto che è una donna che è realmente interessata all’idea di costruirsi una famiglia e una vita con me in maniera concreta, proiettandosi verso il futuro. La cosa che apprezzo di più di Cristina è la sua intelligenza… in generale è una donna perfetta, se non fosse per la sua scarsa pazienza: è davvero un vulcano! Una donna vulcano con la quale voglio andare a convivere al più presto” aveva confessatoin un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne. Nel 2019, ...

