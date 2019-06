Capcom non ha rinunciato a realizzare nuove IP

Se Devil May Cry 3 non fosse stato un successo - Hideaki Itsuno avrebbe lasciato Capcom : Nel 2002, ad Hideaki Itsuno fu affidato il compito di guidare lo sviluppo di Devil May Cry 2, questo perché il brand aveva bisogno di una figura forte per colmare il vuoto lasciato del creatore del precedente capitolo, Hideki Kamiya.Come riporta VG247, purtroppo ha preso troppo tardi le redini del progetto e di conseguenza Devil May Cry 2 non brillò una volta arrivato sul mercato. Tuttavia le cose cambiarono con Devil May Cry 3 ed Itsuno ed il ...

Capcom non avrebbe giochi di rilievo per il 2020 escluso Monster Hunter World : Iceborne : Se escludiamo Monster Hunter World: Iceborne, Capcom non ha grandi titoli in preparazione per il periodo 2019-2020, sottolinea un utente di Resetera.In occasione di una conferenza finanziaria Capcom ha infatti dichiarato di essere al lavoro sulla pianificazione dei prossimi dodici mesi, e stando a quanto traspare sembra che il prossimo anno fiscale non sarà come quello passato.Nell'anno 2018-2019 Capcom ha infatti registrato importanti risultati ...