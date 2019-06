Auto | addio a Lilli Bertone Guidò l' azienda dopo la morte del marito Nuccio

Addio a Enrico Nascimbeni - è morto il giornalista e cant Auto re che lottava per i diritti Lgbt e delle minoranze : “Ora vola libero e a tutti manda il suo abbraccio di libertà”. Con queste parole la moglie Pat Vetti ricorda sui social Enrico Nascimbeni , giornalista e cantautore morto a Milano a causa di un malore. Aveva 59 anni. “ Enrico ora è un aquilone. Ha scelto di sbagliare, le parole sono sue, assieme a quella grande umanità composta di amori, affetti, amicizie, poesie, canzoni”. E difatti, Nascimbeni era uno scrittore, cantante, ...

Danilo Toninelli - l'ultimo regalo sciagurato prima dell'addio : Auto strade - dove cresce il pedaggio (e quanto) : Potrebbe essere l'ultimo ( sciagurato ) regalino di Danilo Toninelli da ministro delle Infrastrutture. Dall'1 luglio il rincaro pedaggi scatterà sulle tratte A24 (la Autostrada dei parchi Roma-Teramo) e A25 (che collega Torano di Borgorose e Villanova di Cepagatti, in Abruzzo), dove si pagherà il 19%

Auto - addio vecchi concessionari : come cambia la distribuzione con l’arrivo dei mega gruppi di dealer : La formazione di grandi gruppi della distribuzione Auto dovrebbe continuare nel prossimo decennio, secondo quanto espresso al Sole24Ore da molti operatori del settore, capi di case Auto , titolari e manager di concessionari e. Lo scenario è occupato da alcuni fatti ormai chiari che spingono verso una concentrazione...

Lutto nel mondo dell' Auto - Addio a Gianluigi Gabetti - il "tessitore" degli Agnelli : Si è spento nella notte, allospedale San Raffaele di Milano, Gianluigi Gabetti . Storico braccio destro di Gianni Agnelli , grande tessitore, insieme a Franzo Grande Stevens, delle principali operazioni finanziarie della Fiat dallinizio degli anni Settanta fino allavvento di Sergio Marchionne, nonché vero e proprio padrino di John Elkann, Gabetti è stato al fianco della famiglia in tutti i momenti più delicati degli ultimi 50 anni, risolvendo ...

Addio Lorenzo - campione del Mondo di paraclimbing col male di vivere : si è sparato all'Agenzia delle entrate. Disposta l'Autopsia : Era seduto sulla sedia a rotelle su cui lo aveva costretto un brutto incidente in moto, oltre 15 anni fa. Accanto era parcheggiata la sua auto, per terra una pistola. Alla testa una ferita che non...