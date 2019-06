Prendono il reddito di cittadinanza e puliscono le strade | Non vogliamo soldi

today

(Di sabato 22 giugno 2019) L'iniziativa di un gruppo di ragazzi del quartiere Zen di Palermo, beneficiari deldi. Non è la prima...

Lallo00944505 : @GiorgiaMeloni questa e una piaga che non finirà mai se non si prendono provvedimenti seri per come aveva annunciat… - Madadovesiesce : Ma quelli che sono sempre in vacanza prendono il reddito di cittadinanza? Perché sennò mica me lo spiego - Straccia2 : RT @FPuggini: #omnibusla7 Gualtieri che se pensa di essere di sinistra, vallo a chiedere a tutte quelle famiglie che prendono il reddito di… -