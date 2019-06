Migranti invadono il Friuli Venezia Giulia Al via controlli con la Slovenia

ilgiornale

(Di sabato 22 giugno 2019) Giorgia Baroncini In pochi giorni hanno attraversato illegalmente il confine a Est oltre 100. Il governatore Fvg Fedriga: "Sono estremamente preoccupato" Altri 18sono stati bloccati al confine tra ile la. Ieri le forze dell'ordine avevano individuato nel comune di San Dorligo della Valle (Trieste) oltre 100 immigrati, di origine pakistana e afghana, mentre camminavano in piccoli gruppi vicino a zone boschive. Questa mattina invece gli agenti della polizia di frontiera hanno fermato 18sono stati poi accompagnati al centro di fotosegnalamento della Caserma di Fernetti. Si riaccende così l'allarme al confine con la. Se il ministro dell'Interno Salvini chiude i porti, icontinuano ad arrivare in Italia da Est, dopo aver percorso tutta la rotta balcanica. Difficile, come avevamo documentato, tenere ...

REstaCorporate : @alevarone @PiazzapulitaLA7 Se non le sta bene che il nostro paese a causa di partiti irresponsabili di sx,abbia vo… - cristian_paroli : Le #invasionibarbariche che fecero crollare l' #imperoromano assomigliano al periodo che stiamo vivendo.. Torniamo… - ErminiaMazzoni : Si può credere che sia #Europa la causa dei nostri malanni?Se l’economia non decolla il debito aumenta il lavoro ca… -