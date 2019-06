Coppa d’Africa 2019 | orari e programma delle partite di oggi sabato 22 giugno Come

Coppa d’Africa - l’Egitto parte col piede giusto : Zimbabwe superato di misura [FOTO] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Coppa d’Africa 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Esordio vincente dell’Egitto : La Coppa d’Africa 2019 si disputerà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio, la massima rassegna continentale di calcio prevede la partecipazione di 24 Nazionali per la prima volta nella storia ed eccezionalmente andrà in scena durante l’estate e non in inverno come succedeva fino all’ultima edizione. Saranno le città de Il Cairo, Alessandria, Suez, Ismailia ad ospitare l’evento con ben tre Stadi nella capitale: Cairo ...

VIDEO Egitto-Zimbabwe 1-0 - highlights - gol e sintesi Coppa d’Africa : Trezeguet decide con una magia - show Salah : L’Egitto ha sconfitto lo Zimbabwe per 1-0 incominciando la Coppa d’Africa 2019 nel miglior modo possibile, i Faraoni hanno trionfato a Il Cairo grazie al gol di Trezeguet al 41′: l’attaccante si è inventato una magia e ha battuto Sibanda grazie a un incantevole tiro a giro. I padroni di casa hanno festeggiato a Il Cairo al termine di un incontro dominato in lungo e in largo, hanno creato tantissime occasioni da gol ma ...

Coppa d’Africa 2019 - Egitto-Zimbabwe 1-0 : i Faraoni battono i Guerrieri a Il Cairo - decide Trezeguet. Salah spettacolare : L’Egitto ha sconfitto lo Zimbabwe per 1-0 nel match che ha aperto la Coppa d’Africa 2019, i Faraoni hanno festeggiato a Il Cairo mandando in visibilio il pubblico della capitale in un momento molto particolare per tutto il Paese. I padroni di casa non hanno deluso le aspettative al debutto nella rassegna continentale, il caldo torrido non ha fermato gli uomini in rosso capaci di offrire una prestazione di assoluto spessore tecnico: ...

Coppa d’Africa - allarme rientrato per lo Zimbabwe : nessuno sciopero - la nota della federazione : allarme rientrato. Nessun problema per quanto riguarda la disputa della gara inaugurale di Coppa d’Africa di questa sera tra Egitto e Zimbabwe, nelle ultime ore a rischio per via di una presunta minaccia di sciopero dei calciatori dello Zimbabwe. Clamoroso in Coppa d’Africa: i giocatori dello Zimbabwe minacciano di non giocare! A tal proposito, la federazione dello stato africano ha subito diramato una nota smentendo tutte queste ...

Coppa d’Africa - lo Zimbabwe minaccia di non giocare : I giocatori dello Zimbabwe hanno minacciato di boicottare la partita di esordio della Coppa d’Africa, in programma questa sera al Cairo contro i padroni di casa dell’Egitto. Il motivo: il mancato pagamento dei premi pattuiti. L’ultimo incontro tra una delegazione di giocatori e la federazione, andato in scena la scorsa notte, non ha al momento […] L'articolo Coppa d’Africa, lo Zimbabwe minaccia di non giocare è ...

Clamoroso in Coppa d’Africa : i giocatori dello Zimbabwe minacciano di non giocare! : La Coppa d’Africa deve ancora iniziare, ma già cominciano i problemi. Questa sera la gara inaugurale della competizione, tra Egitto e Zimbabwe. Forse… Sì, perché i calciatori dello Zimbabwe hanno minacciato di boicottare la partita. Motivo? Il mancato pagamento dei premi pattuiti. L’ultimo incontro tra una delegazione di giocatori e la federazione, andato in scena la scorsa notte, non ha al momento sortito alcun ...

Coppa d’Africa - oggi l’inizio : Egitto blindato : Ancora calcio, in questa estate piena di eventi. Oltre al Mondiale Femminile, l’Europeo Under 21 e la Coppa America, avrà inizio stasera la Coppa D’Africa. La gara inaugurale è tra Egitto, paese ospitante, e lo Zimbabwe, calcio d’inizio ore 22. Le autorità del Cairo hanno avuto solo pochi mesi per prepararsi alla competizione calcistica che doveva inizialmente svolgersi in Camerun. Il sito web quotidiano statale “Al ...

