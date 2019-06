Cambiamenti climatici | bombe d’acqua in aumento ma le città italiane non sono pronte ad

I Cambiamenti climatici aumenteranno i conflitti armati : Una ricerca condotta dall’Università di Standford e pubblicata sulla rivista Nature rivela che il riscaldamento globale accrescerà il rischio di guerre all’interno dei Paesi. La correlazione tra variabilità del clima e conflitti armati è oggetto di studio ormai da diversi anni. La recente ricerca stima che il clima ha influito tra il 3 e il 20 per cento nello scoppio di guerre nel corso dell’ultimo secolo. Ma come sostengono gli esperti, questa ...

Cambiamenti climatici : lo scioglimento dei ghiacci in Himalaya è raddoppiato dal 2000 : Secondo una ricerca basata su 40 anni di osservazioni satellitari, pubblicato su “Science Advances” e coordinato da Joshua Maurer, della Columbia University di New York, dal 2000 a oggi lo scioglimento dei ghiacciai dell’Himalaya è raddoppiato, a causa del riscaldamento globale. I ghiacciai Himalayani perderebbero circa 8 miliardi di tonnellate di acqua l’anno. L’Himalaya, ricoperto da 600 miliardi di tonnellate di ...

La Rainbow Warrior di Greenpeace torna in Italia : “Cambiamenti climatici sfida da vincere” : La Rainbow Warrior di Greenpeace, l’imbarcazione più famosa dell’organizzazione ambientalista, torna in Italia nell’ambito del suo tour europeo “Uniti per il clima”, per sensibilizzare sui cambiamenti climatici e sugli impatti che questi hanno su di noi, anche in Italia, e per proporre soluzioni alla emergenza climatica in corso. “I cambiamenti climatici sono ormai una realtà nella vita quotidiana di tutti gli Italiani», dichiara Luca ...

Groenlandia e Cambiamenti climatici : la slitta viaggia sull'acqua invece che sul ghiaccio : La Groenlandia sta subendo danni tremendi dal cambiamento climatico e dal riscaldamento globale. Proprio in queste ore sta girando sul web una foto che, se sulle prime può sembrar simpatica, in realtà rivela una situazione drammatica. I cani trainano la slitta sul ghiaccio quasi completamente disciolto, e sembrano correre sull'acqua. La foto è stata scattata il 13 giugno, ma ora è diventata virale e sta richiamando l'attenzione degli esperti. La ...

Combattere i Cambiamenti climatici a tavola - ecco 10 consigli : Roma, 18 giu. (AdnKronos) - Dalla spesa ai piatti da lavare: i cambiamenti climatici si combattono[...]

Cambiamenti climatici : l’8% dell’Europa a rischio desertificazione - compresa l’Italia : Venticinque anni fa a Parigi è stata adottata la Convenzione ONU per la lotta alla desertificazione, un fenomeno che ad oggi interessa più di cento Paesi nel Mondo, che minaccia la sopravvivenza di circa un miliardo di persone e che comporta le catastrofi naturali a bassa intensità ma di lunga durata che stanno coinvolgendo intere regioni del mondo compresa l’Europa. Un anno fa il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha dichiarato la piena ...

Cambiamenti climatici - “un quinto del territorio nazionale italiano a rischio desertificazione” : Un anno fa, in occasione della Giornata mondiale contro la desertificazione indetta dall’Onu, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa parlava di ‘piena emergenza’. D’altronde sono passati 25 anni dalla firma della Convenzione Onu per la lotta alla desertificazione (Unccd) e ormai si tratta di un fenomeno che, nel mondo, interessa oltre cento Paesi, minacciando la sopravvivenza di circa un miliardo di persone. Secondo l’ultimo Atlante mondiale ...

Visco : Cambiamenti climatici mettono a rischio l’economia. L’autonoleggio può aiutare : Il Governatore di Bankitalia Ignazio Visco, intervenendo al Festival dello Sviluppo Sostenibile, ha lanciato l’allarme: senza una decisa virata verso

Cambiamenti climatici : la Groenlandia ha appena perso 2 miliardi di tonnellate di ghiaccio - evento molto insolito : La crisi climatica sta riscaldando rapidamente l’Artico e gli effetti si stanno facendo sentire dalla Groenlandia all’Alaska. Oltre il 40% della Groenlandia ha sperimentato una pesante fusione dei ghiacci il 13 giugno, con una perdita totale di ghiaccio stimata in oltre 2 miliardi di tonnellate. Nonostante sia una grande isola piena di ghiaccio, è altamente insolito che una quantità così alta di ghiaccio vada persa a metà giugno. La “stagione di ...

I Cambiamenti climatici porteranno più guerre nel mondo : Portatori d’acqua nel conflitto in corso nella Repubblica Democratica del Congo (foto: ALEXIS HUGUET/AFP/Getty Images) Una delle conseguenze del riscaldamento globale è il conflitto. Non tanto tra i negazionisti e la comunità scientifica, ma tra intere fasce di popolazione. Beninteso, nella storia umana una delle cause principali delle guerre è stata la scarsità delle risorse, da sempre; a provocarla spesso è stata la situazione climatica ...

Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti climatici : webinar sulla ricerca per le previsioni del clima per operazioni e servizi : Le previsioni del clima sono una fonte dell’informazione climatica per scale temporali che vanno da 3 settimane a 10 anni nel futuro e saranno l’argomento di un interessante webinar del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti climatici (cmcc), dell’European climate Prediction system (EUCP) e di climate Europe. I modelli globali inizializzati con le migliori condizioni iniziali sono il principale strumento utilizzato per generare informazioni ...

Cambiamenti climatici : il miliardario Bloomberg promette 500 milioni di dollari per adottare energie pulite : Un’ impegno che va oltre le parole per il miliardario e filantropo americano, Michael Bloomberg, che ha promesso di spendere mezzo miliardo di dollari per spingere gli Stati Uniti ad adottare energie pulite e combattere il cambiamento climatico. E’ una “battaglia del nostro tempo” secondo l’ex sindaco di New York: da questo principio, la decisione di investire 500 milioni di dollari per lanciare l’iniziativa ...

Madagascar allo stremo - l’allarme dell’ONU : oltre un milione di persone alla fame per i Cambiamenti climatici : I cambiamenti climatici stanno portando alla fame il Madagascar, non è una stima è un’emergenza conclamata. Il Paese flagellato negli ultimi 20 anni da fenomeni meteorologici estremi e frequenti è stato colpito da 35 cicloni, 8 inondazioni e 5 periodi di grave siccità, eventi tre volte più frequenti di quanto è successo negli anni precedenti. Questo inoltra peggiora la situazione della popolazione già estremamente vulnerabile e aumenta i ...

Ambiente - Cisl : “Porre il tema dei Cambiamenti climatici al centro dell’agenda” : “La Cisl condivide e rilancia l’allarme lanciato oggi da Save the Children, l’Organizzazione che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio, relativo al fatto che i cambiamenti climatici ed i disastri naturali saranno la prima causa di migrazione forzata entro i prossimi anni”. Cosi’ il segretario confederale della Cisl, Angelo Colombini, commenta l’allarme lanciato oggi da Save the Children, in ...